Новый виток скандала – Козловский заявил, что Кондратюк откосил от мобилизации

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Известный украинский исполнитель и военный Виталий Козловский рассказал, что его бывший продюсер Игорь Кондратюк сделал все, чтобы он и его родные не попали под мобилизацию. Артист презирает его за такую гражданскую позицию.

Об этом он заявил в эфире программы "Завтрак с 1+1" .

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Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Козловский объяснил, почему Кондратюк потребовал у него вернуть долги даже несмотря на то, что певец защищает нашу страну на передовой. Артист заявил, что известный продюсер скрывался от военкомата до 60 лет и "откупил" от армии своих близких.

Музыкант добавил, что презирает его за такую гражданскую позицию.

"Этот к*зел, он все сделал для того, чтобы самому не воевать, потому что скрывался до того, как ему исполнилось 60 лет. И все сделал для того, чтобы его дети не служили, понимаете? х*рню. А если бы у него кто-то из родных воевал бы, то он бы наверняка был бы более эмпатическим человеком. Я Кондратюка презираю", — рассказал артист.

Певец даже сравнил Кондратюка с Путиным, ведь с ними обоими невозможно договориться.

Конфликт Кондратюка и Козловского

Как известно, конфликт между Кондратюком и Козловским продолжается более 10 лет. Из-за досрочного расторжения контракта и из-за того, что Козловский исполнял свои песни, он должен Кондратюку немалую сумму денег.

Продюсер подал в суд и начал взимать с артиста деньги. Прошлым летом Козловский вступил в ряды ВСУ, однако исполнительная служба продолжила взимать деньги с его счетов. Артисту были крайне необходимы деньги на военные нужды и он предложил заключить Кондратюку мировое соглашение. Однако продюсер отказался решать все мирным путем.

Напомним, мы писали ранее, что Кондратюк прокомментировала "мировую" Козловского. А певец рассказал, как его усопший отец отреагировал на скандал с экс продюсером.