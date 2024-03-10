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Виталий Козловский впервые станет отцом — блогер

10 марта 2024 12:41
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Виталий Козловский впервые станет отцом — блогер
Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Виталий Козловский в свой день рождения похвастался обручальным кольцом, однако не показал невесту. По инсайдерской информации, артист в отношениях со своим менеджером и пиарщицей Юлией Бакуменко и сейчас пара ждет малыша.

Об этом заявил украинский блоггер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники.

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Блогер отмечает о том, что сейчас девушка, на которой женился Виталий Козловский беременна и пара ждет пополнения в семье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Yulia Bakumenko (@yuliabakumenko)

"Мне стало известно, и хотя это непроверенная информация, она звучала из уст самого Виталика. Его избранница, пиарщица это директор из его команды, будучи его поклонницей много лет. Виталик женился и она беременна от него", — рассказывает Беспалов.

Инфлюенсер предполагает, что этот брак является определенным заигрыванием с аудиторией, ведь Козловский, по его мнению, сторонник однополых сексуальных отношений.

Беспалов отмечает, что из-за роли семьянина артист может потерять часть поклонников ЛГБТ-сообщества.

"Я не знаю зачем Виталику играть в это. Я рад, ребенок это супер и я заочно поздравляю тебя, и думаю что ты будешь хорошим папой. Но играть в любовь, как Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Все давно знают и нормально относятся к нему", — рассказывает блоггер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Yulia Bakumenko (@yuliabakumenko)

Певец и его пиарщица Юлия Бакуменко много времени проводят друг с другом — они не только посещают вместе рабочие мероприятия, но и до войны ездили вместе отдыхать за границу, посещали вечеринки и имеют много общих фотографий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что блоггер Богдан Беспалов раскрыл интересные подробности о жизни певицы Веры Брежневой. Также певец Виталий Козловский заявил , что его бывший продюсер Игорь Кондратюк откосил от мобилизации.

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Богдан Беспалов

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