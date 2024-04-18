Син Віталія Козловського вперше посміхнувся — співак розчулений

Український захисник Віталій Козловський у складі ЗСУ. Фото: Instagram Віталія Козловського

Український артист, а нині — захисник Віталій Козловський зворушив шанувальників новим дописом. Чоловік чуттєво поділився першими враженнями від батьківства і розповів про те, як йому хочеться скоріше обійняти свою кохану і дитину.

Відповідним дописом Віталій Козловський поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Перші враження Віталія Козловського від батьківства

Відомий український співак, який на початку війни приєднався до лав ЗСУ і пішов захищати рідну країну від російських загарбників, розповів про перші враження від батьківства. Він наголосив, що дуже хоче додому, адже там на нього чекає його сім’я.

Ймовірно, після народження дитини Віталій Козловський знову повернувся до своїх обов’язків, адже він досі є військовослужбовцем. До того ж це підтверджує його нове фото, на якому він постав у військовій формі.

"Вдома — таке солодке та тепле слово. А сьогодні по-особливому сприймається, бо там моє щастя, моя сімʼя, мій синочок. Оскар вчора мені вперше посміхнувся і сказав своє перше слово "Агууу"! Пишу і реву… Що зі мною? Надто став сентиментальним. Рахую години, хвилини, щоб нарешті обійняти рідних", — наголосив Віталій Козловський.

Публікація зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на слова Віталія Козловського

Побачивши такі зворушливі слова на сторінці українського співака, його підписники не змогли просто так пройти повз, нічого не сказавши. Зокрема, люди в коментарях почали писати гарні слова на адресу Віталія Козловського.

Так мало треба для щастя — просто посмішка твоєї рідної люблячої крихітки

Ви сяєте. Світло в вас ще з більшою силою запалало завдяки маленькому тепленькому створінню! Її серце бʼється з подвійною силою в вас

Настане день, коли нам не треба буде рахувати дні, години, хвилини, щоб обійнятися зі своїми рідними. Ми обіймемося і більше не відпустимо одне одного. А цей день називається "наша перемога"

Коментар зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Віталій Козловський вперше став батьком

Нещодавно український захисник Віталій Козловський поділився неймовірною новиною, яка шокувала фанатів його творчості. Співак одружився з молодою красунею, яка народила йому первістка. Першу дитину Віталій і його дружина Юлія назвали Оскаром.

Обручки на пальцях Віталія Козловського і його коханої. Фото: Instagram Віталія Козловського

Первісток Віталія Козловського. Фото: Instagram Віталія Козловського

Нагадаємо, ми писали про те, що український захисник Віталій Козловський зворушив ніжним фото з покійним батьком.

Раніше ми розповідали про те, що український співак Віталій Козловський зізнався, чи вистачає йому зарплати в ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що співак Віталій Козловський показав свою дружину-красуню.