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Не було на продукти — Козловський поскаржився на зарплату в ЗСУ

5 квітня 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Скільки заробляє Козловський в ЗСУ та на які гроші живе співак
Український артист Віталій Козловський на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український артист, а нині — військовослужбовець ЗСУ Віталій Козловський дав відверте інтерв’ю. У ньому співак, який не так давно приєднався до лав ЗСУ, щоб захищати свою рідну країну, зізнався, скільки він заробляв і на які гроші він зараз живе. 

Про це Віталій Козловський розповів під час інтерв’ю Раміні Есхакзай в YouTube.

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На які гроші живе Віталій Козловський

Український військовослужбовець наголошує, що рівень заробітної плати у ЗСУ є не дуже високим, тому всі його потреби покриває творчість. Зокрема, Віталій Козловський заявив, що сьогодні він живе на гроші, які заробляв ще до початку повномасштабного вторгнення.

Так, артист зараз витрачає кошти, які він заробляв до війни на прослуховуваннях пісень. Також гроші в нього залишилися ще з концертів, які він давав до початку вторгнення.

"Якась одна-дві було, можливо, але це дуже символічні гроші. 2021-й рік — це був рік мого емоційного прориву, я дуже довго себе шукав і, нарешті, за час пандемії я знайшов себе. З’явилася пісня "Мала, танцюй", "Лікар", і вона дала великий прорив. Після смерті тата я два місяці безвилазно їздив на концерти. І завдяки тим концертам я зміг жити, і по сьогоднішній день я щось маю", — каже Віталій Козловський.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай
Віталій Козловський і Раміна Есхакзай на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Скільки заробляє Віталій Козловський в ЗСУ

Також український артист згадує період, коли він був зі своїми побратимами на Донбасі. Тоді вони зайшли купити продуктів, але на касі він зрозумів, що в нього немає грошей. 

"Коли я був на Донеччині, і ми їхали на позиції, заїхали ми до продуктового магазину. Ми на касі мали скинутися грошима, і коли я відкрив свою карту, кажу: "Пацани, в мене немає грошей, у мене Кондратюк все забрав". Словом, у мене не залишилося нічого. Дякувати Богові, що в мене в кишені була якась готівка", — також згадав український захисник.

Де зараз Віталій Козловський

Не так давно український співак отримав повістку, пройшов навчання і приєднався до лав ЗСУ. Спочатку Віталій Козловський був на фронті, але зараз він повідомив, що його перевели на посаду водія до Національного президентського оркестру.

Виталий Козловский в составе ВСУ
Співак Віталій Козловський у складі ЗСУ. Фото: Instagram Віталія Козловського

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Віталій Козловський зізнався, як буде виховувати свого сина. 

Раніше ми розповідали про те, як популярний артист Віталій Козловський назвав свою першу дитину. 

Також ми повідомляли про те, що захисник ЗСУ Віталій Козловський розповів про помсту Ігоря Кондратюка. 

Віталій Козловський
шоу-бізнес
українські зірки
Раміна Есхакзай

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