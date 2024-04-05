Сколько зарабатывает Козловский в ВСУ и на какие деньги живет певец

Украинский артист Виталий Козловский на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский артист, а сейчас — военнослужащий ВСУ Виталий Козловский дал откровенное интервью. В нем певец, который недавно присоединился к рядам ВСУ, чтобы защищать свою родную страну, признался, сколько он зарабатывал и на какие деньги он сейчас живет.

Об этом Виталий Козловский рассказал во время интервью Рамине Эсхакзай в YouTube.

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На какие деньги живет Виталий Козловский

Украинский военнослужащий отмечает, что уровень заработной платы в ВСУ не очень высок, поэтому всю его потребность покрывает творчество. В частности, Виталий Козловский заявил, что сегодня он живет на деньги, которые зарабатывал еще до начала полномасштабного вторжения.

Так, артист сейчас тратит средства, которые он зарабатывал до войны на прослушиваниях песен. Также деньги у него остались еще с концертов, которые он давал до начала вторжения.

"Какая-то одна-две была, возможно, но это очень символические деньги. 2021-й год — это был год моего эмоционального прорыва, я очень долго себя искал и, наконец, за время пандемии я нашел себя. Появилась песня "Мала, танцюй", "Лікар", и она дала большой прорыв. После смерти папы я два месяца безвылазно ездил на концерты. И благодаря тем концертам я смог жить, и по сегодняшний день у меня есть что-то", — говорит Виталий Козловский.

Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Сколько зарабатывает Виталий Козловский в ВСУ

Также украинский артист вспоминает период, когда он был со своими собратьями на Донбассе. Тогда они зашли купить продукты, но на кассе он понял, что у него нет денег.

"Когда я был в Донецкой области, и мы ехали на позиции, заехали мы в продуктовый магазин. Мы на кассе должны были скинуться деньгами, и когда я открыл свою карту, говорю: "Пацаны, у меня нет денег, у меня Кондратюк все забрал". В общем, у меня не осталось ничего. Слава Богу, что у меня в кармане были какие-то наличные", — также вспомнил украинский защитник.

Где сейчас Виталий Козловский

Не так давно украинский певец получил повестку, прошел обучение и присоединился к рядам ВСУ. Сначала Виталий Козловский был на фронте, но сейчас он сообщил, что его перевели на должность водителя в Национальный президентский оркестр.

Певец Виталий Козловский в составе ВСУ. Фото: Instagram Виталия Козловского

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский признался, как будет воспитывать своего сына.

Раньше мы рассказывали о том, как популярный артист Виталий Козловский назвал своего первого ребенка.

Также мы сообщали о том, что защитник ВСУ Виталий Козловский рассказал о мести Игоря Кондратюка.