Сын Виталия Козловского впервые улыбнулся — певец умилен

Украинский защитник Виталий Козловский в составе ВСУ. Фото: Instagram Виталия Козловского

Украинский артист, а ныне — защитник Виталий Козловский расстрогал поклонников новым постом. Мужчина чувственно поделился первыми впечатлениями от отцовства и рассказал о том, как ему хочется поскорее обнять свою любимую и ребенка.

Соответствующим постом Виталий Козловский поделился на своей странице в Instagram.

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Первые впечатления Виталия Козловского от отцовства

Известный украинский певец, который в начале войны присоединился к рядам ВСУ и пошел защищать родную страну от российских захватчиков, рассказал о первых впечатлениях от отцовства. Он подчеркнул, что очень хочет домой, ведь там его ждет его семья.

Вероятно, после рождения ребенка Виталий Козловский снова вернулся к своим обязанностям, ведь он до сих пор является военнослужащим. К тому же это подтверждает его новое фото, на котором он появился в военной форме.

"Дома — такое сладкое и теплое слово. А сегодня по-особому воспринимается, потому что там мое счастье, моя семья, мой сынишка. Оскар вчера мне впервые улыбнулся и сказал свое первое слово "Агууу"! Пишу и реву… Что со мной? Слишком стал сентиментальным. Считаю часы, минуты, чтобы наконец обнять родных", — подчеркнул Виталий Козловский.

Публикация на странице Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на слова Виталия Козловского

Увидев такие трогательные слова на странице украинского певца, его подписчики не смогли просто так пройти мимо, ничего не сказав. В частности, люди в комментариях начали писать хорошие слова в адрес Виталия Козловского.

Так мало нужно для счастья — просто улыбка твоей родной любящей крохи

Вы сияете. Свет в вас еще с большей силой загорелся благодаря маленькому тепленькому созданию! Ее сердце бьется с двойной силой в вас

Настанет день, когда нам не придется считать дни, часы, минуты, чтобы обняться со своими родными. Мы обнимемся и больше не отпустим друг друга. А этот день называется "наша победа"

Комментарий со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Виталий Козловский впервые стал отцом

Недавно украинский защитник Виталий Козловский поделился невероятной новостью, шокировавшей фанатов его творчества. Певец женился на молодой красавице, которая родила ему первенца. Первого ребенка Виталий и его супруга Юлия назвали Оскаром.

Обручальные кольца на пальцах Виталия Козловского и его любимой. Фото: Instagram Виталия Козловского

Первенец Виталия Козловского. Фото: Instagram Виталия Козловского

Напомним, мы писали о том, что украинский защитник Виталий Козловский расстрогал нежным фото с покойным отцом.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский певец Виталий Козловский признался, хватает ли ему зарплаты в ВСУ.

Также мы сообщали о том, что певец Виталий Козловский показал свою жену-красотку.