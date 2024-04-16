Військовий ЗСУ Віталій Козловський показав свою молоду дружину-красуню

Український військовий Віталій Козловський зі своєю дружиною. Фото: Instagram Віталія Козловського

Військовий ЗСУ, а в минулому — відомий співак Віталій Козловський показав свою дружину-красуню. Український захисник поділився кадрами, на яких можна побачити його кохану, коли вона ще була при надії, і наголосив, що вона є його ніжністю.

Відповідними кадрами Віталій Козловський поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина Віталія Козловського

На офіційній сторінці українського захисника з’явилося відео, на якому він показав свою кохану. На кадрах дівчина показує, яка вона при надії, і постає на камеру в неймовірно ніжній сукні. Судячи з усього, дружина Віталія Козловського на цих кадрах незабаром має народити.

Не можна проігнорувати і підпис українського артиста, який явно демонструє той факт, що він в неї дуже закоханий. У підписі Віталій наголосив, що вона є його ніжністю, і прикріпив до цих кадрів свою пісню під назвою "Рубіж".

"Моя ніжність", — коротко, але дуже зворушливо написав в описі під відео зі своєю вагітною дружиною Віталій Козловський.

Вагітна дружина Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на відео Віталія Козловського

Побачивши ці неймовірно ніжні кадри, які з’явилися на сторінці Козловського, його підписники не змогли промовчати. Люди в коментарях почали захоплюватися його дружиною-красунею, яка на кадрах була ще вагітною.

На якому це місяці? Відео прекрасне, вагітність прикрашає жінку, такий ніжний образ в очікуванні маленького янгола. Рясних Божих благословінь Вашій родині

Вродлива, ніжна, загадкова! Бережіть одне одного і Божого захисту вашій сім'ї!

Жіночність, ніжність, краса, тендітність

Неймовірно гарна дружина! Дуже ніжна, світла, красива! Просто вау

Коментарі зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Стосунки Віталія Козловського

Нещодавно стало відомо, що український захисник одружився, хоча до цього жодної інформації про його особисте життя не було. На сторінці Козловського з’явилася фотографії, де він показав обручки на своєму пальці і на пальці своєї коханої.

Новина про одруження Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Пізніше Віталій поділився фотографією, на якій можна побачити його вагітну дружину.

Вагітна дружина Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Згодом у військового і його коханої народився первісток, якого вони назвали Оскаром.

Новина про народження первістка Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Віталій Козловський показав ніжні кадри зі своєю коханою.

Раніше ми розповідали про те, що український воїн Віталій Козловський зізнався, чому під час обстрілу написав Ользі Сумській.

Також ми повідомляли про те, що захисник ЗСУ Віталій Козловський зізнався, чи вистачає йому зарплати в армії.