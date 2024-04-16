Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Виталий Козловский показал, за что он любит свою жену arrow

Виталий Козловский показал, за что он любит свою жену

16 апреля 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Военный ВСУ Виталий Козловский показал свою молодую жену-красавицу
Украинский военный Виталий Козловский со своей супругой. Фото: Instagram Виталия Козловского
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Военный ВСУ, а в прошлом — известный певец, Виталий Козловский показал свою жену-красавицу. Украинский защитник поделился кадрами, на которых можно увидеть его любимую, когда она еще была беременной, и подчеркнул, что она является его нежностью.

Соответствующими кадрами Виталий Козловский поделился на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Жена Виталия Козловского

На официальной странице украинского защитника появилось видео, на котором он показал свою возлюбленную. На кадрах девушка показывает, какая она беременная, и предстает на камеру в невероятно нежном платье. Судя по всему, жена Виталия Козловского на этих кадрах вскоре должна родить.

Нельзя проигнорировать и подпись украинского артиста, которая явно демонстрирует тот факт, что он в нее очень влюблен. В подписи Виталий отметил, что она — его нежность, и прикрепил к этим кадрам свою песню под названием "Рубіж".

"Моя нежность",— коротко, но очень трогательно написал в описании под видео со своей беременной женой Виталий Козловский.

Публикация со страницы Виталия Козловского
Беременная супруга Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Виталия Козловского

Увидев эти невероятно нежные кадры, появившиеся на странице Козловского, его подписчики не смогли промолчать. Люди в комментариях начали восхищаться его женой-красавицей, которая на кадрах была еще беременна.

  • На каком это месяце? Видео прекрасное, беременность украшает женщину, такой нежный образ в ожидании маленького ангела. Обильных Божьих благословений Вашей семье
  • Красивая, нежная, загадочная! Берегите друг друга и Божьей защиты вашей семьи!
  • Женственность, нежность, красота, хрупкость
  • Невероятно красивая жена! Очень нежная, светлая, красивая! Просто вау
Комментарии со страницы Виталия Козловского
Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Виталия Козловского
Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Отношения Виталия Козловского

Недавно стало известно, что украинский защитник женился, хотя до этого никакой информации о его личной жизни не было. На странице Козловского появились фотографии, где он показал обручальные кольца на своем пальце и на пальце своей любимой.

Публикация со страницы Виталия Козловского
Новость о браке Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Позже Виталий поделился фотографией, на которой можно увидеть его беременную жену.

Публикация со страницы Виталия Козловского
Беременная супруга Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Впоследствии у военного и его любимой родился первенец, которого они назвали Оскаром.

Публикация со страницы Виталия Козловского
Новость о рождении первенца Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский показал нежные кадры со своей возлюбленной.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский воин Виталий Козловский признался, почему во время обстрела написал Ольге Сумской.

Также мы сообщали о том, что защитник ВСУ Виталий Козловский признался, хватает ли ему зарплаты в армии.

Виталий Козловский
личная жизнь
шоу-бизнес
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю