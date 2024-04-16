Военный ВСУ Виталий Козловский показал свою молодую жену-красавицу

Украинский военный Виталий Козловский со своей супругой. Фото: Instagram Виталия Козловского

Военный ВСУ, а в прошлом — известный певец, Виталий Козловский показал свою жену-красавицу. Украинский защитник поделился кадрами, на которых можно увидеть его любимую, когда она еще была беременной, и подчеркнул, что она является его нежностью.

Соответствующими кадрами Виталий Козловский поделился на своей странице в Instagram.

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Жена Виталия Козловского

На официальной странице украинского защитника появилось видео, на котором он показал свою возлюбленную. На кадрах девушка показывает, какая она беременная, и предстает на камеру в невероятно нежном платье. Судя по всему, жена Виталия Козловского на этих кадрах вскоре должна родить.

Нельзя проигнорировать и подпись украинского артиста, которая явно демонстрирует тот факт, что он в нее очень влюблен. В подписи Виталий отметил, что она — его нежность, и прикрепил к этим кадрам свою песню под названием "Рубіж".

"Моя нежность",— коротко, но очень трогательно написал в описании под видео со своей беременной женой Виталий Козловский.

Беременная супруга Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Виталия Козловского

Увидев эти невероятно нежные кадры, появившиеся на странице Козловского, его подписчики не смогли промолчать. Люди в комментариях начали восхищаться его женой-красавицей, которая на кадрах была еще беременна.

На каком это месяце? Видео прекрасное, беременность украшает женщину, такой нежный образ в ожидании маленького ангела. Обильных Божьих благословений Вашей семье

Красивая, нежная, загадочная! Берегите друг друга и Божьей защиты вашей семьи!

Женственность, нежность, красота, хрупкость

Невероятно красивая жена! Очень нежная, светлая, красивая! Просто вау

Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Отношения Виталия Козловского

Недавно стало известно, что украинский защитник женился, хотя до этого никакой информации о его личной жизни не было. На странице Козловского появились фотографии, где он показал обручальные кольца на своем пальце и на пальце своей любимой.

Новость о браке Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Позже Виталий поделился фотографией, на которой можно увидеть его беременную жену.

Беременная супруга Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Впоследствии у военного и его любимой родился первенец, которого они назвали Оскаром.

Новость о рождении первенца Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский показал нежные кадры со своей возлюбленной.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский воин Виталий Козловский признался, почему во время обстрела написал Ольге Сумской.

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