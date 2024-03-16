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Відома акторка розповіла про хамську поведінку Джонні Деппа на зйомках

16 березня 2024 13:42
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Стас Кожушко
Редактор
Відома акторка розповіла про хамську поведінку Джонні Деппа на зйомках
Американський актор, музикант Джонні Депп. Фото: Instagram/johnnydepp
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голлівудська акторка Лола Глодіні, яка відома зокрема за серіалом "Мислити як злочинець", розповіла про неприємний досвід співпраці з Джонні Деппом. Вона звинуватила його в грубості та неповазі на знімальному майданчику.

Про це повідомляє видання Independent.

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52-річна Лола Глідіні згадала про зймоки фільму "Кокаїн" режисера Тедда Демме, який вийшов у прокат 2001-го. Акторка стверджує, що Депп накричав на неї під час першого знімального дня. Тед Демме попросив Лолу посміятися в кадрі, але Джонні сприйняв це особисто. 

За словами Глодіні,  Депп підійшов до неї, тицьнув їй пальцем в обличчя і почав кричати. 

"Ким, чорт забирай, ти себе уявила? Закрий рота. Я тут намагаюся вимовити свої репліки, а ти, чорт забирай, відволікаєш", — згадала істерику Деппа Глодіні. 

Відома акторка розповіла про хамську поведінку Джонні Деппа на зйомках - фото 1
Акторка Лола Глодіні. Фото: Instagram/trulylolaglaudini

Глодіні наголосила, що перед зймоками у фільмі, головну жіночу роль в якому зіграла до речі Пенелопа Крус, вона навіть не встигла познайомитися з Деппом та прогнати сцену.

"Це був мій перший студійний фільм, до цього я знімалася лише у незалежних стрічках. І ось тут зірка, яку я обожнювала, з якою так хотіла працювати, репетує прямо мені в обличчя", — наголосила Глодіні.

За словами Лоли, Депп так і не попросив в неї вибачення. Щодо фільму, то при бюджеті у 53 млн доларів, йому вдалося зібрати у світовому прокаті лише 83 млн доларів та не стати касовим хітом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джонні Депп планує створити власний бренд карибського рому. Також ми розповідали, що внаслідок пожежі було зруйновано елітний будинок британської акторки Кари Делевінь в Лос-Анджелесі.

скандал
Джонні Депп
актори
закордонні зірки

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