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Известная актриса рассказала о хамском поведении Джонни Деппа на съемках

16 марта 2024 13:42
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Известная актриса рассказала о хамском поведении Джонни Деппа на съемках
Американский актер, музыкант Джонни Депп. Фото: Instagram/johnnydepp
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голливудская актриса Лола Глодини, известная, известная в частности по сериалу "Мыслить как преступник", рассказала о неприятном опыте сотрудничества с Джонни Деппом. Она обвинила его в грубости и неуважении на съемочной площадке.

Об этом сообщает издание Independent.

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52-летняя Лола Глидини вспомнила о съемках фильма "Кокаин" режиссера Тедда Демме, вышедшего в прокат в 2001-м. Актриса утверждает, что Депп накричал на нее во время первого съемочного дня. Тед Демме попросил Лолу посмеяться в кадре, но Джонни воспринял это лично.

По словам Глодини, Депп подошел к ней, ткнул ей пальцем в лицо и принялся кричать.

"Кем, черт возьми, ты себя представила? Закрой рот. Я здесь пытаюсь произнести свои реплики, а ты, черт возьми, отвлекаешь", — вспомнила истерику Деппа Глодини.

Известная актриса рассказала о хамском поведении Джонни Деппа на съемках - фото 1
Актриса Лола Глодини. Фото: Instagram/trulylolaglaudini

Глодини подчеркнула, что перед съемками в фильме, главную женскую роль в котором сыграла Пенелопа Крус, она даже не успела познакомиться с Деппом и прогнать сцену.

"Это был мой первый студийный фильм, до этого я снималась только в независимых лентах. И вот здесь звезда, которую я обожала, с которой так хотела работать, орет прямо мне в лицо", — подчеркнула Глодини.

По словам Лолы, Депп так и не попросил у нее прощения. Что касается фильма, то при бюджете в 53 млн долларов ему удалось собрать в мировом прокате только 83 млн долларов и не стать кассовым хитом.

Напомним, ранее мы писали, что Джонни Депп планирует создать свой бренд карибского рома. Также мы рассказывали, что в результате пожара был разрушен элитный дом британской актрисы Кары Делевинь в Лос-Анджелесе.

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