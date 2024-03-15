Із голлівудського актора в підприємця — Джонні Депп створить власний бренд карибського рому

Американський актор Джонні Депп. Фото: REUTERS

Відомий американський актор Джонні Депп збирається запустити свій власний бренд карибського рому, який може принести йому великі статки. Актор впевнений, що його алкогольний напій сподобається справжнім поціновувачам і принесе йому шалені прибутки.

Про це пише Daily Mail.

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Актор володіє цілим островом у Карибському морі і зараз працює над тим, щоб створити власну марку темного рому.

Депп разом із давнім другом заснував нову компанію, яка створить алкоголь з автентичним ароматом, смаком та зовнішнім виглядом.

Дизайн етикетки рому ще допрацьовується. Відомо, що вона частково буде повторювати деякі татуювання на його тілі.

Зокрема, три серця на руці, що символізують кохання всього його життя — колишню партнерку Ванессу Параді та їхніх дітей Джека і Лілі-Роуз, а також череп і перехрестя кісток, які зроблені як пам'ять про його найвизначнішу роль капітана Джека Горобця.

Оточення, близьке до актора, розповідає, що минулого року він розлюбив акторство та тепер зацікавлений "в автентичному вираженні себе через мистецтво і музику".

Дата випуску напою ще не оголошена, однак Депп вже зараз впевнений у його успіху.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джонні Депп готовий пробачити компанію Disney. А також асистент Джонні Деппа повідомив, чи планує кінозірка візит до Росії.