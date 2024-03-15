Из голливудского актера в предпринимателя — Джонни Депп создаст собственный бренд карибского рома

Американский актер Джонни Депп. Фото: REUTERS

Известный американский актер Джонни Депп собирается запустить свой собственный бренд карибского рома, который может принести ему большое состояние. Актер уверен, что его алкогольный напиток понравится настоящим ценителям и принесет ему большую прибыль.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер владеет целым островом в Карибском море и сейчас работает над тем, чтобы создать собственную марку темного рома.

Депп вместе с давним другом основал новую компанию, которая создаст алкоголь с аутентичным ароматом, вкусом и внешним видом.

Дизайн этикетки рома еще дорабатывается. Известно, что она отчасти будет повторять некоторые татуировки на его теле.

В частности, три сердца на руке, символизирующие любовь всей его жизни — бывшую партнерку Ванессу Паради и их детей Джека и Лили-Роуз, а также череп и кости, сделанные как память про величайшую роль капитана Джека Воробья.

Окружение, близкое к актеру, рассказывает, что в прошлом году он разлюбил актерство и теперь заинтересован "в аутентичном выражении себя через искусство и музыку".

Дата выпуска напитка еще не объявлена, однако Депп уже сейчас уверен в его успехе.

Напомним, ранее мы писали, что Джонни Депп готов простить компанию Disney. А также ассистент Джонни Деппа сообщил, планирует ли кинозвезда визит в Россию.