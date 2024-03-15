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Из голливудского актера в предпринимателя — Джонни Депп создаст собственный бренд карибского рома

15 марта 2024 22:19
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Из голливудского актера в предпринимателя — Джонни Депп создаст собственный бренд карибского рома
Американский актер Джонни Депп. Фото: REUTERS
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный американский актер Джонни Депп собирается запустить свой собственный бренд карибского рома, который может принести ему большое состояние. Актер уверен, что его алкогольный напиток понравится настоящим ценителям и принесет ему большую прибыль.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джонни Депп создаст собственный бренд алкоголя

Актер владеет целым островом в Карибском море и сейчас работает над тем, чтобы создать собственную марку темного рома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dior Beauty Official (@diorbeauty)

Депп вместе с давним другом основал новую компанию, которая создаст алкоголь с аутентичным ароматом, вкусом и внешним видом.

Дизайн этикетки рома еще дорабатывается. Известно, что она отчасти будет повторять некоторые татуировки на его теле.

В частности, три сердца на руке, символизирующие любовь всей его жизни — бывшую партнерку Ванессу Паради и их детей Джека и Лили-Роуз, а также череп и кости, сделанные как память про величайшую роль капитана Джека Воробья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Johnny Depp (@johnnydepp)

Окружение, близкое к актеру, рассказывает, что в прошлом году он разлюбил актерство и теперь заинтересован "в аутентичном выражении себя через искусство и музыку".

Дата выпуска напитка еще не объявлена, однако Депп уже сейчас уверен в его успехе.

Напомним, ранее мы писали, что Джонни Депп готов простить компанию Disney. А также ассистент Джонни Деппа сообщил, планирует ли кинозвезда визит в Россию.

алкоголь
Джонни Депп
актеры
зарубежные звезды
предприниматели
известные бренды
"Пираты Карибского моря"

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