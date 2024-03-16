Вогонь зруйнував будинок Кари Делевінь за 7 млн доларів
У Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) згорів елітний будинок, що належить британській акторці та моделі Карі Делевінь. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей.
Про це повідомляє видання Page Six.
Згорів будинок Кари Делевінь
Полум'я охопило одну кімнату в задній частині маєтку (загальною площею в 618 квадратних метрів) і перекинулося на горище. Зіркова власниця в цей час була в Лондоні та готувалась до вистави. Усередині будинку нікого не було. Під час гасіння пожежі обвалився дах.
Участь в ліквідації лиха брали майже 100 рятувальників. Одному з них знадобилась медична допомога. Ще одна людина отримала незначне отруєння димом.
За 2 години та 16 хвилин пожежа була локалізована. За повідомленнями поліції Лос-Анджелеса, немає ознак підпалу або кримінальних складових пожежі. Делевінь відреагувала на особисту трагедію в соцмережах.
"Моє серце сьогодні розбите. Я не можу в це повірити. Життя може змінитися миттєво, тому цінуйте те, що у вас є", — написала 31-річна зірка.
Також вона повідомила, що в будинку були два коти і про їхню долю невідомо. Пізніше Делевінь повідомила — домашні улюбленці вижили. За словами батьків Кари, модель спустошена. Бо в цьому будинку були всі її особисті речі.
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