Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Вогонь зруйнував будинок Кари Делевінь за 7 млн доларів arrow

Вогонь зруйнував будинок Кари Делевінь за 7 млн доларів

16 березня 2024 10:51
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Вогонь зруйнував будинок Кари Делевінь за 7 млн доларів
Британська акторка, модель Кара Делевінь. Фото: Instagram/caradelevingne
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) згорів елітний будинок, що належить британській акторці та моделі Карі Делевінь. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Про це повідомляє видання Page Six

Читайте також:

Згорів будинок Кари Делевінь

Полум'я охопило одну кімнату в задній частині маєтку (загальною площею в 618 квадратних метрів)  і перекинулося на горище. Зіркова власниця в цей час була в Лондоні та готувалась до вистави. Усередині будинку нікого не було. Під час гасіння пожежі обвалився дах.

Участь в ліквідації лиха брали майже 100 рятувальників. Одному з них знадобилась медична допомога. Ще одна людина отримала незначне отруєння димом.

Вогонь зруйнував будинок Кари Делевінь за 7 млн доларів - фото 1
Зруйнований будинок Кари Делевінь. Фото: Instagram/mellazine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 6VAi 🇧🇷 (@6vaitv)

За 2 години та 16 хвилин пожежа була локалізована. За повідомленнями поліції Лос-Анджелеса, немає ознак підпалу або кримінальних складових пожежі. Делевінь відреагувала на особисту трагедію в соцмережах.

"Моє серце сьогодні розбите. Я не можу в це повірити. Життя може змінитися миттєво, тому цінуйте те, що у вас є", — написала 31-річна зірка. 

Також вона повідомила, що в будинку були два коти і про їхню долю невідомо. Пізніше Делевінь повідомила — домашні улюбленці вижили. За словами батьків Кари, модель спустошена. Бо в цьому будинку були всі її особисті речі.

Вогонь зруйнував будинок Кари Делевінь за 7 млн доларів - фото 2
Коти Кари  Делевінь. Скриншоти: Instagram/caradelevingne

Нагадаємо, раніше ми писали, що ромова на "Оскарі" та згадка про Сектор Гази розсварили лауреатів кінопремії. Також ми розповідали, що голлівудський актор Джонні Депп створить власний бренд карибського рому.

пожежа
Кара Делевінь
Голлівуд
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство