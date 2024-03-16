Вогонь зруйнував будинок Кари Делевінь за 7 млн доларів

Британська акторка, модель Кара Делевінь. Фото: Instagram/caradelevingne

У Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) згорів елітний будинок, що належить британській акторці та моделі Карі Делевінь. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Згорів будинок Кари Делевінь

Полум'я охопило одну кімнату в задній частині маєтку (загальною площею в 618 квадратних метрів) і перекинулося на горище. Зіркова власниця в цей час була в Лондоні та готувалась до вистави. Усередині будинку нікого не було. Під час гасіння пожежі обвалився дах.

Участь в ліквідації лиха брали майже 100 рятувальників. Одному з них знадобилась медична допомога. Ще одна людина отримала незначне отруєння димом.

Зруйнований будинок Кари Делевінь. Фото: Instagram/mellazine

За 2 години та 16 хвилин пожежа була локалізована. За повідомленнями поліції Лос-Анджелеса, немає ознак підпалу або кримінальних складових пожежі. Делевінь відреагувала на особисту трагедію в соцмережах.

"Моє серце сьогодні розбите. Я не можу в це повірити. Життя може змінитися миттєво, тому цінуйте те, що у вас є", — написала 31-річна зірка.

Також вона повідомила, що в будинку були два коти і про їхню долю невідомо. Пізніше Делевінь повідомила — домашні улюбленці вижили. За словами батьків Кари, модель спустошена. Бо в цьому будинку були всі її особисті речі.

Коти Кари Делевінь. Скриншоти: Instagram/caradelevingne

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