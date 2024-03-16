Огонь разрушил дом Кары Делевинь за 7 млн долларов

Британская актриса, модель Кара Делевинь. Фото: Instagram/caradelevingne

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) сгорел элитный дом, принадлежащий британской актрисе и модели Каре Делевинь. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Сгорел дом Кары Делевинь

Пламя охватило одну комнату в задней части имения (общей площадью в 618 квадратных метров) и опрокинулось на чердак. Звездная владелица в это время была в Лондоне и готовилась к спектаклю. Внутри дома никого не было. Во время тушения пожара обрушилась крыша.

Участие в ликвидации бедствия принимали почти 100 спасателей. Одному из них потребовалась медицинская помощь. Еще один человек получил незначительное отравление дымом.

Разрушенный дом Кары Делевинь. Фото: Instagram/mellazine

Через 2 часа и 16 минут пожар был локализован. По сообщениям полиции Лос-Анджелеса, нет признаков поджога или уголовных составляющих пожара. Делевинь отреагировала на личную трагедию в соцсетях.

"Мое сердце сегодня разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться мгновенно, поэтому цените то, что у вас есть", — написала 31-летняя звезда.

Также она сообщила, что в доме было два кота и об их судьбе неизвестно. Позже Делевинь написала — домашние любимцы выжили. По словам родителей Кары, модель опустошена. Так как в этом доме были все ее личные вещи.

Коты Кары Делевинь. Скриншоты: Instagram/caradelevingne

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