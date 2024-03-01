Весняний вайб — Tember Blanche випустили спільний сингл з молодим артистом
Український гурт Tember Blanche разом з Максом Пташником презентували сингл та кліп "В одній кімнаті". Трек натхнений весняною атмосферою.
Кліп виклали на YouTube.
"В одній кімнаті" — історія про несамотніх людей
У перший день весни гурт Tember Blanche презентував нову пісню. Вони записали разом з львівським виконавцем Максом Пташником трек "В одній кімнаті".
"Мені дуже подобається те, що нам вдалося гармонійно поєднати свій музичний стиль зі стилем Макса. Ця робота є надзвичайно близькою для нас трьох", — розповідає Саша з дуету Tember Blanche.
Ідея пісні народилася під час коротенької зустрічі на Київщині, куди музиканти поїхали разом для створення спільного мініальбому.
"Ми познайомились з Владом і Сашею не так давно, але є враження ніби я знаю їх мільйон років. Всі говорять давай зробимо разом фіт, а я часто кажу давай зробимо EP. Матеріал який ми зробили на дачі — мені дуже сподобався, я навіть не думав що так вийде. Це справді музичне і саме те, що я хотів сказати саме зараз", — коментує Макс Пташник.
Також Tember Blanche анонсував благодійний концерт, який відбудеться 24 березня у Києві. Увесь прибуток буде відправлений на ЗСУ.
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