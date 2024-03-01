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Quest Pistols презентували зухвалий кліп — затримає кожного у своїх кайданах

1 березня 2024 13:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Quest Pistols презентували зухвалий кліп — затримає кожного у своїх кайданах
Quest Pistols. Фото: стоп-кадр кліпу "Божевільна"
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор


Український гурт QUEST PISTOLS випустив сингл та кліп на пісню "Божевільна". Премʼєра стала музичним втіленням адреналіну та божевілля.

Новинку артисти презентували Youtube у п'ятницю, 1 березня.

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За словами артистів, пісня “Божевільна” відображає вибухову суміш драйвового саунду та самовираження. Кліп демонструє живу, оголену емоцію сексуальної пристрасті у непростих стосунках.

QUEST PISTOLS
QUEST PISTOLS. Фото: стоп-кадр кліпу "Божевільна"

Фронтмент гурту Антон Савлепов зазначає, що кліп
показує "скажених людей, загублених у часі, просторі та моторошних стосунках".

QUEST PISTOLS
QUEST PISTOLS. Фото: стоп-кадр кліпу "Божевільна"

"Жива, оголена емоція сексуальної пристрасті провокує, притягує увагу, але не дає відповідей і надій. Ми просто "викрикуємо" рухами тіла весь біль та втому, намагаючись позбутися реальності, яка сковує розум у нерухомості", — написали QUEST PISTOLS під постом з кліпом.

Quest Pistols презентують зухвалий кліп — затримає кожного у своїх кайданах - фото 3
QUEST PISTOLS. Фото: стоп-кадр кліпу "Божевільна"

Режисером кліпу “Божевільна”  став кліпмейкер Максим Гетьман, який відомий не тільки в Україні, а і в Європі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що музичний гурт Quest Pistols потрапив в скандал через свій виступ. А росіянка розлучилася з фронтменом Quest Pistols Антоном Савлеповим.

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