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Quest Pistols презентовали дерзкий клип — задержит каждого в своих оковах

1 марта 2024 13:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Quest Pistols презентовали дерзкий клип — задержит каждого в своих оковах
Quest Pistols. Фото: стоп-кадр клипа "Божевільна"
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор


Украинская группа QUEST PISTOLS выпустила сингл и клип на песню "Божевільна". Премьера стала музыкальным воплощением адреналина и безумия.

Новинку артисты представили Youtube в пятницу, 1 марта.

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По словам артистов, песня "Божевільна" отражает взрывную смесь драйвового саунда и самовыражения. Клип демонстрирует живую, обнаженную эмоцию сексуальной страсти в непростых отношениях.

QUEST PISTOLS
QUEST PISTOLS. Фото: стоп-кадр клипа "Божевільна"

Фронтмент группы Антон Савлепов отмечает, что клип
показывает "бешеных людей, потерянных во времени, пространстве и жутких отношениях".

QUEST PISTOLS
QUEST PISTOLS. Фото: стоп-кадр клипа "Божевільна"

"Живая, обнаженная эмоция сексуальной страсти провоцирует, привлекает внимание, но не дает ответов и надежд. Мы просто "выкрикиваем" телодвижениями всю боль и усталость, пытаясь избавиться от реальности, которая сковывает ум в недвижимости", — написали QUEST PISTOLS под постом с клипом.

Quest Pistols презентуют дерзкий клип - задержит каждого в своих кандалах - фото 3
QUEST PISTOLS. Фото: стоп-кадр клипа "Божевільна

Режиссером клипа "Божевільна" стал клипмейкер Максим Гетьман, известный не только в Украине, но и в Европе.

Напомним, ранее мы сообщали, что музыкальная группа Quest Pistols попала в скандал из-за своего выступления. А россиянка развелась с фронтменом Quest Pistols Антоном Савлеповым.

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