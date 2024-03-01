Quest Pistols презентовали дерзкий клип — задержит каждого в своих оковах
Украинская группа QUEST PISTOLS выпустила сингл и клип на песню "Божевільна". Премьера стала музыкальным воплощением адреналина и безумия.
Новинку артисты представили Youtube в пятницу, 1 марта.
QUEST PISTOLS вернулись с новой премьерой "Божевільна"
По словам артистов, песня "Божевільна" отражает взрывную смесь драйвового саунда и самовыражения. Клип демонстрирует живую, обнаженную эмоцию сексуальной страсти в непростых отношениях.
Фронтмент группы Антон Савлепов отмечает, что клип
показывает "бешеных людей, потерянных во времени, пространстве и жутких отношениях".
"Живая, обнаженная эмоция сексуальной страсти провоцирует, привлекает внимание, но не дает ответов и надежд. Мы просто "выкрикиваем" телодвижениями всю боль и усталость, пытаясь избавиться от реальности, которая сковывает ум в недвижимости", — написали QUEST PISTOLS под постом с клипом.
Режиссером клипа "Божевільна" стал клипмейкер Максим Гетьман, известный не только в Украине, но и в Европе.
Напомним, ранее мы сообщали, что музыкальная группа Quest Pistols попала в скандал из-за своего выступления. А россиянка развелась с фронтменом Quest Pistols Антоном Савлеповым.
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