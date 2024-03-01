Весенний вайб – Tember Blanche выпустили общий сингл с молодым артистом

Макс Птичник и Tember Blanche. Фото: стоп-кадр клипа "В одній кімнаті"

Украинская группа Tember Blanche вместе с Максом Пташником презентовали сингл и клип "В одній кімнаті". Трек вдохновлен весенней атмосферой.

Клип выложили на YouTube.

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В первый день весны группа Tember Blanche представила новую песню. Они записали вместе с львовским исполнителем Максом Пташником трек "В одній кімнаті".

"Мне очень нравится то, что нам удалось гармонично соединить свой музыкальный стиль со стилем Макса. Эта работа чрезвычайно близка для нас троих", — рассказывает Саша из дуэта Tember Blanche.

Идея песни родилась во время коротенькой встречи в Киевской области, куда музыканты поехали вместе для создания совместного миниальбома.

"Мы познакомились с Владом и Сашей не так давно, но есть впечатление будто я знаю их миллион лет. Все говорят давай сделаем вместе фит, а я часто говорю давай сделаем EP. Материал, который мы сделали на даче — мне очень понравился, я даже не думал, что так получится. Это действительно музыкальное и именно то, что я хотел сказать именно сейчас", — комментирует Макс Пташник.

Tember Blanche. Фото: стоп-кадр клипа "В одній кімнаті"

Также Tember Blanche анонсировал благотворительный концерт, который пройдет 24 марта в Киеве. Вся прибыль будет отправлена на ВСУ.

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