Важкохвора Селін Діон показала, як виглядають її три дорослих сини

Канадська співачка Селін Діон. Фото: Instagram/celinedion

Канадська співачка Селін Діон нагадала про Міжнародний день розповсюдження інформації про синдром м'язової скутості, який відзначають 15 березня. 55-річна артистка страждає на цю недугу.

Відповідна публікація з'явилась в соцмережах співачки.

У дописі виконавиця легендарного хіта My Heart Will Go On з фільму "Титанік" зауважила, що спроба подолати це аутоімунне захворювання була одним із найважчих викликів в її житті.

"Але я як і раніше я сповнена рішучості одного дня повернутися на сцену та жити настільки нормальним життям, наскільки це можливо. Я глибоко вдячна за любов і підтримку моїм дітям, родині, команді та всім вам", — написала Селін.

Діон опублікувала рідкісну фотографію зі своїми трьома синами: 23-річним Рене-Шарлем Анжелілом та 13-річними близнюками Едді та Нельсоном. Артистка майже не показує їх в соцмережах.

Також співачки висловила підтримку всім, хто страждає від синдрому м’язової скутості.

"Я хочу, щоб ви знали, що ви можете це зробити! Ми можемо це зробити", — підсумувала лауреатка премії "Ґреммі" та переможниця пісенного конкуру "Євробачення-1988".

