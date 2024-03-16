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Важкохвора Селін Діон показала, як виглядають її три дорослих сини

16 березня 2024 12:09
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Важкохвора Селін Діон показала, як виглядають її три дорослих сини
Канадська співачка Селін Діон. Фото: Instagram/celinedion
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Канадська співачка Селін Діон нагадала про Міжнародний день розповсюдження інформації про синдром м'язової скутості, який відзначають 15 березня. 55-річна артистка страждає на цю недугу.

Відповідна публікація з'явилась в соцмережах співачки. 

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Селін Діон показала дорослих синів

У дописі виконавиця легендарного хіта My Heart Will Go On з фільму "Титанік" зауважила, що спроба подолати це аутоімунне захворювання була одним із найважчих викликів в її житті.

"Але я як і раніше я сповнена рішучості одного дня повернутися на сцену та жити настільки нормальним життям, наскільки це можливо. Я глибоко вдячна за любов і підтримку моїм дітям, родині, команді та всім вам", — написала Селін. 

Діон опублікувала рідкісну фотографію зі своїми трьома синами: 23-річним Рене-Шарлем Анжелілом та 13-річними близнюками Едді та Нельсоном. Артистка майже не показує їх в соцмережах.

Також співачки висловила підтримку всім, хто страждає від синдрому м’язової скутості. 

"Я хочу, щоб ви знали, що ви можете це зробити! Ми можемо це зробити", — підсумувала лауреатка премії "Ґреммі" та переможниця пісенного конкуру "Євробачення-1988".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що в Лос-Анджелесі внаслідок пожежі зруйновано будинок британської акторки Кари Делевінь. Також ми розповідали, що у США помер автор популярної кінофраншизи про пригоди пса Бенджі.

діти
соцмережі
хвороба
закордонні зірки
Селін Діон

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