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Тяжелобольная Селин Дион показала, как выглядят ее три взрослых сына

16 марта 2024 12:09
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Стас Кожушко
Редактор
Тяжелобольная Селин Дион показала, как выглядят ее три взрослых сына
Канадская певица Селин Дион. Фото: Instagram/celinedion
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Канадская певица Селин Дион напомнила о Международном дне распространения информации о синдроме мышечной скованности, который отмечают 15 марта. 55-летняя артистка страдает этим недугом.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях певицы.

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В сообщении исполнительница легендарного хита My Heart Will Go On из фильма "Титаник" отметила, что попытка преодолеть это аутоиммунное заболевание была одним из самых сложных вызовов в ее жизни.

"Но я по-прежнему исполнена решимости однажды вернуться на сцену и жить настолько нормальной жизнью, насколько это возможно. Я глубоко благодарна за любовь и поддержку моим детям, семье, команде и всем вам", — написала Селин.

Дион опубликовала редкую фотографию со своими тремя сыновьями: 23-летним Рене-Шарлем Анжелилом и 13-летними близнецами Эдди и Нельсоном. Артистка почти не показывает их в соцсетях.

Также певицы выразила поддержку всем страдающим на синдром мышечной скованности.

"Я хочу, чтобы вы знали, что вы можете это сделать! Мы можем это сделать", — подытожила лауреат премии "Грэмми" и победительница песенного конкура "Евровидение-1988".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Céline Dion (@celinedion)

Напомним, ранее мы писали, что в Лос-Анджелесе в результате пожара разрушен дом британской актрисы Кары Делевинь. Также мы рассказывали, что в США умер автор популярной кинофраншизы о приключениях собаки Бенджи.

дети
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Селин Дион

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