Тяжелобольная Селин Дион показала, как выглядят ее три взрослых сына

Канадская певица Селин Дион. Фото: Instagram/celinedion

Канадская певица Селин Дион напомнила о Международном дне распространения информации о синдроме мышечной скованности, который отмечают 15 марта. 55-летняя артистка страдает этим недугом.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях певицы.

В сообщении исполнительница легендарного хита My Heart Will Go On из фильма "Титаник" отметила, что попытка преодолеть это аутоиммунное заболевание была одним из самых сложных вызовов в ее жизни.

"Но я по-прежнему исполнена решимости однажды вернуться на сцену и жить настолько нормальной жизнью, насколько это возможно. Я глубоко благодарна за любовь и поддержку моим детям, семье, команде и всем вам", — написала Селин.

Дион опубликовала редкую фотографию со своими тремя сыновьями: 23-летним Рене-Шарлем Анжелилом и 13-летними близнецами Эдди и Нельсоном. Артистка почти не показывает их в соцсетях.

Также певицы выразила поддержку всем страдающим на синдром мышечной скованности.

"Я хочу, чтобы вы знали, что вы можете это сделать! Мы можем это сделать", — подытожила лауреат премии "Грэмми" и победительница песенного конкура "Евровидение-1988".

