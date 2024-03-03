Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Вагітна дружина померлого блогера Юрія Ворожка повідомила доньці про горе arrow

Вагітна дружина померлого блогера Юрія Ворожка повідомила доньці про горе

3 березня 2024 23:09
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Вагітна дружина померлого блогера Юрія Ворожка повідомила доньці про горе
Блогер Юрій Ворожко з дружиною та дітьми. Фото: Instagram/kozhukhar1994
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В середу, 28 лютого, в Кропивницькому пройшла церемонія прощання з блогером-мільйонником Юрієм Ворожком. Він потонув в спортивному басейні. І тільки зараз його дружина повідомила про втрату їхній маленькій доньці. 

Про це у своєму Instagram повідомила громадська діячка Катерина Стерпул.

Читайте також:

Горе в родині блогера Юрія Ворожка

За словами Катерини, дружина Юрія Ворожка, Ірина, яка вагітна третьою дитиною, після трагедії тримається з усіх сил. Громадська діячка опублікувала листування з мамою Юрія Ворожка. Вона розповіла в аудіоповідомленні, як донька, відреагувала на смерть батька.

"Плаче час від часу, роздратована така стала. Вона сьогодні на танцях була, заплакала і сказала, що хоче до мами… Запускали повітряні кульки, татові послання. Так красиво. І Злата сказала: "Хочу, щоб тато повернувся", — розповіла мама Юрія Ворожка. 

Про Юрія Ворожка

Лише за чотири дні до смерті блогер з дружиною та двома дітьми влаштували гендер-паті. Так вони дізналися, що незабаром в родині появиться ще одна дівчинка. 

На один з YouTube-каналів Юрія підписані понад мільйон користувачів відеоплатформи. Він став популярним переважно завдяки відео з соціальними експериментами. На TikTok блогера підписані 600 тисяч фолловерів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Злата Огнєвіч припустила трагічну долю одного з шахраїв. Також ми розповідали,  у чому співак MELOVIN  відмовляє собі через невиліковну хворобу.

смерть
діти
блогери
соцмережі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року