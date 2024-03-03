Вагітна дружина померлого блогера Юрія Ворожка повідомила доньці про горе

Блогер Юрій Ворожко з дружиною та дітьми. Фото: Instagram/kozhukhar1994

В середу, 28 лютого, в Кропивницькому пройшла церемонія прощання з блогером-мільйонником Юрієм Ворожком. Він потонув в спортивному басейні. І тільки зараз його дружина повідомила про втрату їхній маленькій доньці.

Про це у своєму Instagram повідомила громадська діячка Катерина Стерпул.

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За словами Катерини, дружина Юрія Ворожка, Ірина, яка вагітна третьою дитиною, після трагедії тримається з усіх сил. Громадська діячка опублікувала листування з мамою Юрія Ворожка. Вона розповіла в аудіоповідомленні, як донька, відреагувала на смерть батька.

"Плаче час від часу, роздратована така стала. Вона сьогодні на танцях була, заплакала і сказала, що хоче до мами… Запускали повітряні кульки, татові послання. Так красиво. І Злата сказала: "Хочу, щоб тато повернувся", — розповіла мама Юрія Ворожка.

Про Юрія Ворожка

Лише за чотири дні до смерті блогер з дружиною та двома дітьми влаштували гендер-паті. Так вони дізналися, що незабаром в родині появиться ще одна дівчинка.

На один з YouTube-каналів Юрія підписані понад мільйон користувачів відеоплатформи. Він став популярним переважно завдяки відео з соціальними експериментами. На TikTok блогера підписані 600 тисяч фолловерів.

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