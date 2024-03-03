Вбили за 10 млн грн — Огнєвіч дізналась про долю шахрая

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: стоп-кадр з шоу "Міністерство прем'єр"

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка кілька місяців тому стала жертвою шахрая, розповіла деталі про його долю. Він викрав її гроші і зник, проте ймовірно його вже немає в живих.

Про це Огнєвіч розповіла у програмі "Міністерство прем'єр".

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Співачка Злата Огнєвіч розповіла про долю організатора-злочинця концертів Тараса Доненка. Він обікрав її, Руслану та гурт "Скай". Загальна кількість вкрадених коштів — 10 мільйонів гривень.

Засновник агенції Тарас Доненко взяв кошти за організацію шоу й просто зник разом з ними. Артисти звернулись до поліції і наразі триває слідство. Підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.

Інсайдери повідомили Огнєвіч, що можливо сам горе-організатор вже загинув від рук своїх "друзів".

"Якщо брати нас всіх артистів, загалом він (Тарас Доненко. — Ред.) завдав збитків на 10 млн грн. І зараз у мене є інформація, що він через ці концерти відмивав криптовалюту. І що взагалі його, можливо, вже немає в живих. Його могли вбити ці "друзі", злочинці. Зараз у нас є дуже багато різної інформації, частину якої я не можу розголошувати, бо триває слідство. Його вже оголосили в міжнародний розшук", — розповіла співачка.

Нагадаємо, що Тарас Доненко взявся за організацію саме благодійних виступів українських зірок. Коли стало відомо, що він привласнив кошти і втік — артисти екстрено відмінили свої концерти і переживали велике потрясіння.

Раніше детальніше про інцидент розповів гурт "Скай".

Також у цю ж халепу потрапила і Руслана.