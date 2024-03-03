Убили за 10 млн грн — Огневич узнала о судьбе мошенника
Украинская певица Злата Огневич, несколько месяцев назад ставшая жертвой мошенника, рассказала детали о его судьбе. Он похитил ее деньги и скрылся, однако вероятно его уже нет в живых.
Об этом Огневич рассказала в программе "Министерство премьер".
Обворовал украинских звезд и погиб от рук сообщников
Певица Злата Огневич рассказала о судьбе организатора-преступника концертов Тараса Доненко. Он обворовал ее, Руслану и группу "Скай". Общее количество украденных средств — 10 миллионов гривен.
Основатель агентства Тарас Доненко взял средства за организацию шоу и просто скрылся вместе с ними. Артисты обратились в полицию и сейчас идет следствие. Подозреваемый находится в международном розыске.
Инсайдеры сообщили Огневич, что возможно сам горе-организатор уже погиб от рук своих "друзей".
"Если брать нас всех артистов, в общем он нанес ущерб на 10 млн грн. И сейчас у меня есть информация, что он из-за этих концертов отмывал криптовалюту. И что вообще его, возможно, уже нет в живых. Его могли убить эти "друзья", преступники. Сейчас у нас есть очень много разной информации, часть которой я не могу разглашать, потому что продолжается следствие. Его уже объявили в международный розыск", — рассказала певица.
Напомним, что Тарас Доненко взялся за организацию именно благотворительных выступлений украинских звезд. Когда стало известно, что он присвоил средства и скрылся, артисты экстренно отменили свои концерты и переживали большое потрясение.
Ранее подробнее об инциденте рассказала группа "Скай".
Также в эту же неприятность попала и Руслана.
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