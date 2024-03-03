Беременная жена умершего блогера Юрия Ворожко сообщила дочери о горе

Блогер Юрий Ворожко с супругой и детьми. Фото: Instagram/kozhukhar1994

В среду, 28 февраля, в Кропивницком прошла церемония прощания с блогером-миллионником Юрием Ворожко. Он утонул в спортивном бассейне. И лишь сейчас его жена сообщила о потере их маленькой дочери.

Об этом в своем Instagram сообщила общественная деятельница Екатерина Стерпул.

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Горе в семье блогера Юрия Ворожко

По словам Екатерины, жена Юрия Ворожко, Ирина, беременная третьим ребенком, после трагедии держится изо всех сил. Общественный деятель опубликовал переписку с мамой Юрия Ворожко. Она рассказала в аудиосообщении, как дочь отреагировала на смерть отца.

"Плачет время от времени, раздраженная такая стала. Она сегодня на танцах была, заплакала и сказала, что хочет к маме… Запускали воздушные шарики, папе послания. Так красиво. И Злата сказала: "Хочу, чтобы папа вернулся", — рассказала мама Юрия Ворожко.

О Юрии Ворожко

Лишь за четыре дня до смерти блогер с женой и двумя детьми устроили гендер-пати. Так они узнали, что скоро в семье появится еще одна девочка.

На один из YouTube-каналов Юрия подписаны более миллиона пользователей видеоплатформы. Он стал популярен преимущественно благодаря видео с социальными экспериментами. На TikTok блогера подписаны 600 тысяч фолловеров.

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