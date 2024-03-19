В доньки важкохворого Брюса Вілліса діагностували аутизм

Донька американського актора Брюса Вілліса, Таллула. Фото: Instagram/buuski

Минулого місяця донька голлівудських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур, Таллула, відсвяткувала 30-річчя. А зараз вона зізналась в соцмережах, що в неї діагностували аутизм.

Про це повідомляє Sky News.

Читайте також:

В доньки Брюса Вілліса діагностували аутизм

Таллула опублікувала архівне відео, на якому вона з зірковим батьком відвідує один зі світських заходів. Дівчина торкається обличчя Брюса, коли той дає інтерв’ю на червоній доріжці.

"Скажи мені, що ти аутист, не кажучи мені, що ти аутист", — підписала відео Таллула.

В коментарях донька колишньої зіркової пари зазначила що ніколи раніше не ділилася цією новиною. Таллула зізналась, що дізналась про діагноз лише минулого літа, коли їй було 29 років. Більше інформації ані вона, ані її родина не надали.

Зазначимо, що 68-річна зірка фільму "Міцний горішок" страждає лобно-скроневою деменцією. Ця хвороба не піддається лікуванню. Його колишня дружина Демі Мур, їхні доньки Румер, Скаут, і Таллула, а також теперішня дружина Емма, і їхні дочки Мейбл і Евелін намагаються проводити з Брюсом Віллісом якомога більше часу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у голлівудської зірки діагностували таку ж хворобу, як у Брюса Вілліса. Також ми розповідали, що таблоїди оприлюднили перше відео з Кейт Міддлтон після операції.