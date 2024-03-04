Дружина хворого Брюса Вілліса розповіла, як ЗМІ шкодять її чоловіку

Актор Брюс Вілліс з дружиною. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Дружина актора Брюса Вілліса Емма Хеммінг розповіла про боротьбу свого чоловіка з скронево-лобовою деменцією і спростувала, що в актора більше не залишилося "радості в житті". Новини з такими заголовками останнім часом виходили в багатьох таблоїдах.

Про це дружина актора розповіла у своїх соціальних мережах.

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Актор минулого року завершив кар'єру через важкий діагноз — лобово-скроневу деменцію. Через цей діагноз він не може запам'ятовувати слова сценаріїв, а тепер, за словами близьких, вже важко згадує і їх.

"У заголовку йдеться, що мій чоловік більше нічого не радіє — тепер я можу сказати, що це далеко від істини. Мені потрібно, щоб суспільство і ті, хто пише ці дурні заголовки, перестали лякати людей. Досить лякати людей і думати, що як тільки у них діагностують якесь нейрокогнітивне захворювання, то це означає: все закінчено, давайте збирати речі, тут більше нема на що дивитися — ні, все з точністю до навпаки", — говорить жінка.

За її словами, в їхній історії "повно горя і смутку", але в ній також є "любов, зв'язки з близькими, щастя та радість".

Вона зазначила, що їй знадобилося багато часу, щоб прийти до цього, і тепер "життя дійсно набуло сенсу, з'явилося справжнє почуття мети".

"У цій історії стільки краси та душевності", — каже Емма Хемінг.

Емма додала, що постійне висвітлення хвороби актора в негативному ключі призводить до того, що людям, які допомагають пацієнтам з подібними захворюваннями, стає складніше це робити, а багато хто зовсім опускає руки.

"Ці заголовки, які постійно малюють похмуру картину деменції, шкідливі, оскільки такі люди потребують підтримки. А подібні новини можуть схилити людину, яка бажає допомогти, в інший бік", — говорить Емма.

Нагадаємо, раніше дочка Брюса Вілліса показала фото з домашнього архівую. А хвора Селін Діон прийшла на вручення премії.