Жена больного Брюса Уиллиса рассказала, как СМИ вредят ее мужу

Актер Брюс Уиллис с супругой. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хэмминг рассказала о борьбе своего супруга с височно-лобной деменцией и опровергла, что у актера больше не осталось "радости в жизни". Новости с такими заголовками в последнее время выходили во многих таблоидах.

Об этом супруга актера рассказала в своих социальных сетях.

Читайте также:

Супруга Брюса Уиллиса призвала не пугать людей

Актер в прошлом году завершил карьеру из-за тяжелого диагноза — лобно-височной деменции. Из-за этого диагноза он не может запоминать слова сценариев, а теперь, по словам близких, уже с труом вспоминает и их.

"В заголовке говорится, что мой супруг больше ничему не радуется — теперь я могу сказать, что это далеко от истины. Мне нужно, чтобы общество и те, кто пишет эти дурацкие заголовки, перестали пугать людей. Достаточно пугать людей и думать, что как только у них диагностируют какое-то нейрокогнитивное заболевание, это значит: все закончено, давайте собирать вещи, здесь больше не на что смотреть — нет, все с точностью до наоборот", — говорит женщина.

По ее словам, в их истории "полно горя и печали", но в ней также есть "любовь, связи с близкими, счастье и радость".

Она отметила, что ей понадобилось много времени, чтобы прийти к этому, и теперь "жизнь действительно приобрела смысл, появилось истинное чувство цели".

"В этой истории столько красоты и душевности", — говорит Эмма Хеминг.

Эмма добавила, что постоянное освещение болезни актера в отрицательном ключе приводит к тому, что людям, помогающим пациентам с подобными заболеваниями, становится сложнее это делать, а многие совсем опускают руки.

"Эти заголовки, которые постоянно рисуют мрачную картину деменции, вредны, поскольку такие люди нуждаются в поддержке. А подобные новости могут склонить желающего помочь человеку в другую сторону", — говорит Эмма.

Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса показала фото из домашнего архива. А больная Селин Дион пришла на вручение премии.