У дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса диагностировали аутизм

Дочь американского актера Брюса Уиллиса, Таллула. Фото: Instagram/buuski

В прошлом месяце дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула, отпраздновала 30-летие. А сейчас она призналась в соцсетях, что у нее диагностировали аутизм.

Об этом сообщает Sky News.

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У дочери Брюса Уиллиса диагностировали аутизм

Таллула опубликовала архивное видео, на котором она со звездным отцом посещает одно из светских мероприятий. Девушка прикасается лица Брюса, когда тот дает интервью на красной дорожке.

"Скажи мне, что ты аутист, не говоря мне, что ты аутист", — подписала видео Таллула.

В комментариях дочь бывшей звездной пары отметила, что никогда раньше не делилась этой новостью. Таллула призналась, что узнала о диагнозе только прошлым летом, когда ей было 29 лет. Больше информации ни она, ни ее семья не предоставили.

Отметим, что 68-летняя звезда фильма "Крепкий орешек" страдает лобно-височной деменцией. Эта болезнь не поддается лечению. Его бывшая жена Деми Мур, их дочери Румер, Скаут, и Таллула, а также нынешняя жена Эмма, и их дочери Мейбл и Эвелин пытаются проводить с Брюсом Уиллисом как можно больше времени.

Напомним, ранее мы писали, что у голливудской звезды диагностировали такую же болезнь, как у Брюса Уиллиса. Также мы рассказывали, что таблоиды обнародовали первое видео с Кейт Миддлтоном после операции.