Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow У дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса диагностировали аутизм arrow

У дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса диагностировали аутизм

19 марта 2024 05:53
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
У дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса диагностировали аутизм
Дочь американского актера Брюса Уиллиса, Таллула. Фото: Instagram/buuski
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В прошлом месяце дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Таллула, отпраздновала 30-летие. А сейчас она призналась в соцсетях, что у нее диагностировали аутизм.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

У дочери Брюса Уиллиса диагностировали аутизм

Таллула опубликовала архивное видео, на котором она со звездным отцом посещает одно из светских мероприятий. Девушка прикасается лица Брюса, когда тот дает интервью на красной дорожке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah (@buuski)

"Скажи мне, что ты аутист, не говоря мне, что ты аутист", — подписала видео Таллула.

В комментариях дочь бывшей звездной пары отметила, что никогда раньше не делилась этой новостью. Таллула призналась, что узнала о диагнозе только прошлым летом, когда ей было 29 лет. Больше информации ни она, ни ее семья не предоставили.

Отметим, что 68-летняя звезда фильма "Крепкий орешек" страдает лобно-височной деменцией. Эта болезнь не поддается лечению. Его бывшая жена Деми Мур, их дочери Румер, Скаут, и Таллула, а также нынешняя жена Эмма, и их дочери Мейбл и Эвелин пытаются проводить с Брюсом Уиллисом как можно больше времени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah (@buuski)

Напомним, ранее мы писали, что у голливудской звезды диагностировали такую же болезнь, как у Брюса Уиллиса. Также мы рассказывали, что таблоиды обнародовали первое видео с Кейт Миддлтоном после операции.

болезнь
Брюс Уиллис
зарубежные звезды
аутизм

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться