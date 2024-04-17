Співачка Анна Трінчер показала гарячі кадри зі зйомок нового кліпу

Українці розкрили Анні Трінчер очі на хлопця з її нового кліпу
Молода українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер поділилася гарячими кадрами. Артистка показала знімки зі зйомок кліпу на нову пісню, на яких вона постала у досить відвертому вигляді з молодим загадковим хлопцем.
Відповідні фотографії Анна Трінчер оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Кадри Анни Трінчер зі зйомок кліпу
Українська виконавиця показала фотографії зі зйомок кліпу на нову композицію "Бар за баром". На знімках Анна Трінчер показала себе у короткій сріблястій сукні, яка підкреслювала її пишні форми і струнке тіло.
На знімках дівчину можна побачити з молодим загадковим красенем, який знімався разом з нею у цьому кліпі. До того ж, Анна поділилася успіхами її нового кліпу, зазначивши, скільки він вже отримав переглядів і коментарів від глядачів.
Реакція мережі на знімки Анни Трінчер
Переглянувши фотографії української артистки з нового кліпу, її підписники не змогли промовчати і почали коментувати їх. Деякі почали писати компліменти на адресу Ані, а хтось почав негативно висловлюватися стосовно хлопця у кліпі.
- Ти заслуговуєш на ще більші результати, ти — молодець. Дуже гаряча мадам
- Вітаю с премʼєрою, ти — найкраща, хай Бог тебе оберігає. Ми тебе дуже любимо
- Пісня класна, Аня класна, а той чувак все портить, ні за зовнішністю не підходить, ні за енергетикою, викликає якісь неприємні відчуття, взагалі не вписується в загальну картину
- Така гарна, але оце, шо біля тебе, — це дно, пісня така чутлива, ніжна, а в кліпі ця хв*йда, фу
Нова пісня Анни Трінчер
Нещодавно українська співачка презентувала нову пісню під назвою "Бар за баром", а пізніше на неї з’явився і кліп. Відеоробота, де Аня з’явилася у гарячому образі з загадковим хлопцем, лише за один день отримала понад 300 тисяч переглядів.
"Нехай ця пісня стане для вас тим самим емоційним розвантаженням, сеансом у психолога і близькою подругою. Нехай вас підтримає, коли треба, помовчить разом з вами або покричить за кермом автомобіля, їдучи вечірнім мостом… І, пам’ятайте, біль — це потужний ресурс, і тільки вам вирішувати, як його використовувати", — написала під кліпом співачка.
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