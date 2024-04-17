Співачка Анна Трінчер показала гарячі кадри зі зйомок нового кліпу

Українська співачка Анна Трінчер у кліпі на нову пісню "Бар за баром". Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер поділилася гарячими кадрами. Артистка показала знімки зі зйомок кліпу на нову пісню, на яких вона постала у досить відвертому вигляді з молодим загадковим хлопцем.

Відповідні фотографії Анна Трінчер оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Українська виконавиця показала фотографії зі зйомок кліпу на нову композицію "Бар за баром". На знімках Анна Трінчер показала себе у короткій сріблястій сукні, яка підкреслювала її пишні форми і струнке тіло.

Анна Трінчер з молодим красенем у кліпі. Фото: Instagram Анни Трінчер

Співачка Анна Трінчер у новому кліпі. Фото: Instagram Анни Трінчер

На знімках дівчину можна побачити з молодим загадковим красенем, який знімався разом з нею у цьому кліпі. До того ж, Анна поділилася успіхами її нового кліпу, зазначивши, скільки він вже отримав переглядів і коментарів від глядачів.

Фото Анни Трінчер зі зйомок нового кліпу. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на знімки Анни Трінчер

Переглянувши фотографії української артистки з нового кліпу, її підписники не змогли промовчати і почали коментувати їх. Деякі почали писати компліменти на адресу Ані, а хтось почав негативно висловлюватися стосовно хлопця у кліпі.

Ти заслуговуєш на ще більші результати, ти — молодець. Дуже гаряча мадам

Вітаю с премʼєрою, ти — найкраща, хай Бог тебе оберігає. Ми тебе дуже любимо

Пісня класна, Аня класна, а той чувак все портить, ні за зовнішністю не підходить, ні за енергетикою, викликає якісь неприємні відчуття, взагалі не вписується в загальну картину

Така гарна, але оце, шо біля тебе, — це дно, пісня така чутлива, ніжна, а в кліпі ця хв*йда, фу

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Анни Трінчер

Нещодавно українська співачка презентувала нову пісню під назвою "Бар за баром", а пізніше на неї з’явився і кліп. Відеоробота, де Аня з’явилася у гарячому образі з загадковим хлопцем, лише за один день отримала понад 300 тисяч переглядів.

"Нехай ця пісня стане для вас тим самим емоційним розвантаженням, сеансом у психолога і близькою подругою. Нехай вас підтримає, коли треба, помовчить разом з вами або покричить за кермом автомобіля, їдучи вечірнім мостом… І, пам’ятайте, біль — це потужний ресурс, і тільки вам вирішувати, як його використовувати", — написала під кліпом співачка.

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