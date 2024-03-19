Спокуслива Анна Трінчер вразила шикарними формами на березі океану
Українська співачка Анна Трінчер з'явилась у новому образі. Вона приміряла відверту сукню і оголила своє розкішне тіло на березі Балі.
Світлини зірка виклала в Instagram.
Анна Трінчер вразила підписників звабливим тілом
Популярна співачка Анна Трінчер поділилась фотосесією, яка в неї була ще під час зимового відпочинку. Зірка літала на Балі і там позувала на березі океану.
Трінчер обрала для себе срібну сукню-рибку з пікатним вирізом на грудях. Образ співачка доповнила золотими прикрасами, які ідеально поєднались з помаранчевим заходом сонця.
Фанати Трінчер у захваті від її краси
Підписники зірки відреагували на її нову фотосесію у коментарях. Їм дуже сподобався спокусливе вбрання співачки і нагадало образ русалоньки.
"Анічка, ти сама, сама найкраща".
"Русалонька неймовірна".
"Вау, яку русалку викинуло на берег".
"Дуже естетично та жіночно. Неймовірна!"
"Ти така красуня! Гарно виглядаєш, богиня!"
Нагадаємо, українська співачка alyona alyona несподівано роздяглась — фанати шоковані. Раніше ми також розповідали про дружину репера Каньє Веста Б'янку Цензорі, яка спустила штани на людях.
Читайте Новини.LIVE!