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Спокуслива Анна Трінчер вразила шикарними формами на березі океану

19 березня 2024 23:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Спокуслива Анна Трінчер вразила шикарними формами на березі океану
Українська співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Анна Трінчер з'явилась у новому образі. Вона приміряла відверту сукню і оголила своє розкішне тіло на березі Балі.

Світлини зірка виклала в Instagram.

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Популярна співачка Анна Трінчер поділилась фотосесією, яка в неї була ще під час зимового відпочинку. Зірка літала на Балі і там позувала на березі океану. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Трінчер обрала для себе срібну сукню-рибку з пікатним вирізом на грудях. Образ співачка доповнила золотими прикрасами, які ідеально поєднались з помаранчевим заходом сонця.

Українська співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Українська співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Українська співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Українська співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Українська співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Українська співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Фанати Трінчер у захваті від її краси

Підписники зірки відреагували на її нову фотосесію у коментарях. Їм дуже сподобався спокусливе вбрання співачки і нагадало образ русалоньки. 

"Анічка, ти сама, сама найкраща".

"Русалонька неймовірна".

"Вау, яку русалку викинуло на берег".

"Дуже естетично та жіночно. Неймовірна!"

"Ти така красуня! Гарно виглядаєш, богиня!"

Коментарі. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Коментарі. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

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