Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Соблазнительная Анна Тринчер впечатлила шикарными формами на берегу океана arrow

Соблазнительная Анна Тринчер впечатлила шикарными формами на берегу океана

19 марта 2024 23:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Соблазнительная Анна Тринчер впечатлила шикарными формами на берегу океана
Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица Анна Тринчер появилась в новом образе. Она примерила откровенное платье и обнажила свое роскошное тело на берегу Бали.

Фотография звезда выложила в Instagram.

Читайте также:

Анна Тринчер поразила подписчиков соблазнительным телом

Популярная певица Анна Тринчер поделилась фотосессией, которая у нее была еще во время зимнего отдыха. Звезда летала на Бали и позировала там на берегу океана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Тринчер выбрала для себя серебряное платье-рыбку с пикантным вырезом на груди. Образ певица дополнила золотыми украшениями, идеально сочетавшимися с оранжевым закатом.

Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Украинская певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Фанаты Тринчер в восторге от ее красоты

Подписчики звезды отреагировали на ее новую фотосессию в комментариях. Им очень понравился соблазнительный наряд певицы и напомнил образ русалочки.

"Аночка, ты самая, самая лучшая".

"Русалочка невероятная".

"Вау, какую русалку выбросило на берег".

"Очень эстетично и женственно. Невероятная!"

"Ты такая красавица! Хорошо выглядишь, богиня!"

Комментарии. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Комментарии. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Напомним, украинская певица alyona alyona неожиданно разделась — фанаты в шоке. Ранее мы также рассказывали о жене рэпера Канье Веста Бьянку Цензори, которая спустила штаны на людях.

океан
Анна Тринчер
фото
украинские звезды
певица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство