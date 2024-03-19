Розбурхала мережу гарячими фото — смілива alyona alyona роздяглася у компанії молодих красенів
Українська репвиконавиця та представниця України на "Євробаченні" alyona alyona здивувала українців сміливою фотосесією. Зірка позувала перед камерою в компанії двох оголених хлопців лише у білизні.
Відповідні кадри з'явились в телеграм-каналі Harley Quinn.
alyona alyona показала кадри пікантної фотосесії
На опублікованих світлинах реперка роздяглась до білизни та приміряла декілька образів. На одному з кадрів у зірки незвична укладка, де замість звичних великих бігудей у її волоссі пусті пивні бляшанки.
Компанію співачці склали два стрункі хлопці модельної зовнішності, які позували перед камерою оголеними.
На одному зі знімків зірка прикривається безрукавкою та кокетливо посміхається.
Ще для одного образу зірка разом зі своїми хлопцями-моделями приміряла незвичні перуки. У ньому вона нагадує єгипетську царицю.
Зірка вже не вперше роздягається перед камерою. Раніше вона робила оголені косплеї на фото голлівудських зірок Майлі Сайрус та Бейонсе. Реперка просуває у суспільстві ідеї боді позитиву та хоче довести, що жінка у будь-якій вазі є гарною та привабливою.
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