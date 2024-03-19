Розбурхала мережу гарячими фото — смілива alyona alyona роздяглася у компанії молодих красенів

Реперка alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Українська репвиконавиця та представниця України на "Євробаченні" alyona alyona здивувала українців сміливою фотосесією. Зірка позувала перед камерою в компанії двох оголених хлопців лише у білизні.

Відповідні кадри з'явились в телеграм-каналі Harley Quinn.

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На опублікованих світлинах реперка роздяглась до білизни та приміряла декілька образів. На одному з кадрів у зірки незвична укладка, де замість звичних великих бігудей у її волоссі пусті пивні бляшанки.

Компанію співачці склали два стрункі хлопці модельної зовнішності, які позували перед камерою оголеними.

Реперка alyona alyona. Фото: Harley Quinn

На одному зі знімків зірка прикривається безрукавкою та кокетливо посміхається.

Реперка alyona alyona. Фото: Harley Quinn

Ще для одного образу зірка разом зі своїми хлопцями-моделями приміряла незвичні перуки. У ньому вона нагадує єгипетську царицю.

Реперка alyona alyona. Фото: Harley Quinn

Зірка вже не вперше роздягається перед камерою. Раніше вона робила оголені косплеї на фото голлівудських зірок Майлі Сайрус та Бейонсе. Реперка просуває у суспільстві ідеї боді позитиву та хоче довести, що жінка у будь-якій вазі є гарною та привабливою.

Реперка alyona alyona повторює образи відомих зірок. Фото: Harley Quinn

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