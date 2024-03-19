Взбудоражила сеть горячими фото — смелая alyona alyona разделась в компании молодых красавцев
Украинская реписполнительница и представительница Украины на "Евровидении 2024" alyona alyona удивила украинцев смелой фотосессией. Звезда позировала перед камерой в компании двух обнаженных парней только в белье.
Соответствующие кадры появились в телеграмм-канале Harley Quinn.
alyona alyona показала кадры пикантной фотосессии
На опубликованных фотографиях репер разделась до белья и примерила несколько образов. На одном из кадров у звезды необычная укладка, где вместо привычных больших бигудей, в ее волосах пустые пивные банки.
Компанию певице составили два стройных парня модельной внешности, которые позировали перед камерой обнаженными.
На одном из снимков звезда прикрывается безрукавкой и кокетливо улыбается.
Еще для одного образа звезда вместе со своими парнями-моделями примеряла необычные парики. В нем она напоминает египетскую царицу.
Звезда уже не в первый раз раздевается перед камерой. Ранее она делала обнаженные косплеи на фото голливудских звезд Майли Сайрус и Бейонсе. Реперка продвигает в общество идеи бодипозитива и хочет доказать, что женщина в любом весе красивая и привлекательная.
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