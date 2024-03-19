Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Взбудоражила сеть горячими фото — смелая alyona alyona разделась в компании молодых красавцев arrow

Взбудоражила сеть горячими фото — смелая alyona alyona разделась в компании молодых красавцев

19 марта 2024 12:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Взбудоражила сеть горячими фото — смелая alyona alyona разделась в компании молодых красавцев
Репер alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская реписполнительница и представительница Украины на "Евровидении 2024" alyona alyona удивила украинцев смелой фотосессией. Звезда позировала перед камерой в компании двух обнаженных парней только в белье.

Соответствующие кадры появились в телеграмм-канале Harley Quinn.

Читайте также:

alyona alyona показала кадры пикантной фотосессии

На опубликованных фотографиях репер разделась до белья и примерила несколько образов. На одном из кадров у звезды необычная укладка, где вместо привычных больших бигудей, в ее волосах пустые пивные банки.

Компанию певице составили два стройных парня модельной внешности, которые позировали перед камерой обнаженными.

Взбудоражила сеть горячими фото — смелая alyona alyona разделась в компании молодых красавцев - фото 1
Репер alyona alyona. Фото: Harley Quinn

На одном из снимков звезда прикрывается безрукавкой и кокетливо улыбается.

Взбудоражила сеть горячими фото — смелая alyona alyona разделась в компании молодых красавцев - фото 2
Репер alyona alyona. Фото: Harley Quinn

Еще для одного образа звезда вместе со своими парнями-моделями примеряла необычные парики. В нем она напоминает египетскую царицу.

Взбудоражила сеть горячими фото — смелая alyona alyona разделась в компании молодых красавцев - фото 3
Репер alyona alyona. Фото: Harley Quinn

Звезда уже не в первый раз раздевается перед камерой. Ранее она делала обнаженные косплеи на фото голливудских звезд Майли Сайрус и Бейонсе. Реперка продвигает в общество идеи бодипозитива и хочет доказать, что женщина в любом весе красивая и привлекательная.

Взбудоражила сеть горячими фото — смелая alyona alyona разделась в компании молодых красавцев - фото 4
Репер alyona повторяет образы известных звезд. Фото: Harley Quinn

Напомним, мы писали ранее, что актриса Ксения Мишина обнажила аппетитные формы и заинтриговала новым любимым. Также голливудская звезда Памела Андерсон поразила откровенными фото.

Alyona Alyona
фото
шоу-бизнес
украинские звезды
откровенные фото
звезды
фотосессия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться