Взбудоражила сеть горячими фото — смелая alyona alyona разделась в компании молодых красавцев

Репер alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Украинская реписполнительница и представительница Украины на "Евровидении 2024" alyona alyona удивила украинцев смелой фотосессией. Звезда позировала перед камерой в компании двух обнаженных парней только в белье.

Соответствующие кадры появились в телеграмм-канале Harley Quinn.

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На опубликованных фотографиях репер разделась до белья и примерила несколько образов. На одном из кадров у звезды необычная укладка, где вместо привычных больших бигудей, в ее волосах пустые пивные банки.

Компанию певице составили два стройных парня модельной внешности, которые позировали перед камерой обнаженными.

Репер alyona alyona. Фото: Harley Quinn

На одном из снимков звезда прикрывается безрукавкой и кокетливо улыбается.

Репер alyona alyona. Фото: Harley Quinn

Еще для одного образа звезда вместе со своими парнями-моделями примеряла необычные парики. В нем она напоминает египетскую царицу.

Репер alyona alyona. Фото: Harley Quinn

Звезда уже не в первый раз раздевается перед камерой. Ранее она делала обнаженные косплеи на фото голливудских звезд Майли Сайрус и Бейонсе. Реперка продвигает в общество идеи бодипозитива и хочет доказать, что женщина в любом весе красивая и привлекательная.

Репер alyona повторяет образы известных звезд. Фото: Harley Quinn

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