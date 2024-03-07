Оголена і без макіяжу — Памела Андерсон вразила відвертими фото для глянцю

Американська акторка Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/

Американська акторка та модель Памела Андерсон показала свою природу красу у фотосесії для модного глянцю CR Fashion Book. Акторка зізналася, що лише зараз починає по-справжньому відчувати любов до себе.

Нові фото та інтерв'ю зірки з'явились у CR Fashion Book.

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Головна героїня "Рятувальників Малібу" закликає жінок не боятися старості та не приховувати за великою кількістю косметики своє обличчя. 56-річна зірка також не приховує своє тіло та пропагує любов до себе.

Американська акторка Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/

Модель показала на собі комбінезон бежевого кольору, який імітує голе тіло. Великі золоті паєтки додали образу вишуканості.

Андерсон також приміряла блискучу накидку повністю всіяну сріблястими паєтками.

Американська акторка Памела Андерсон. Фото: instagram.com/crfashionbook/

В іншому образі зіркова модель вдягла чорну сукню-піджак та масивний головний убір, який додав цікаву родзинку до образу і зробив зірку тендітною.

Американська акторка Памела Андерсон. Фото: instagram.com/crfashionbook/

На ще одному фото модель з'явилася у тілесному комбінезоні, і здається ніби її тіло прикрашали лише вдягнені на шию та руки прикраси.

Американська акторка Памела Андерсон. Фото: instagram.com/crfashionbook/

"Це наче я закохалася у камеру. Там точно була історія кохання. Я не знаю, що це було. Можливо, це була любов до себе. Це могла бути закоханість у фотографа. Були моменти, коли я відчувала себе дуже вразливою, не сором'язливою, але відкритою. Це те, що мені подобається робити. Це має сенс", — поділилася Андерсон думками про фотосесію.

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