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Кохання з присмаком CHANEL — Пенелопа Крус знялась у рекламі разом з Бредом Піттом

6 березня 2024 22:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Кохання з присмаком CHANEL — Пенелопа Крус знялась у рекламі разом з Бредом Піттом
Бред Пітт і Пенелопа Крус. Фото: стоп-кадр реклами CHANEL
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Голлівудські актори Бред Пітт і Пенелопа Крус знялись у новій рекламній кампанії для CHANEL. Вони закохались за мотивами фільму французького режисера Клода Лелуша.

Рекламну компанію виклали в YouTube.

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Вперше в історії актори Бред Пітт і Пенелопа Крус з'явились разом на екрані. Вони зіграли закоханих для рекламного ролику бренду CHANEL. У сюжеті вони повторюють історію оскароносного фільму французького режисера Клода Лелуша — "Чоловік і жінка". 

Цю картину вибрали не випадково. Події відбуваються у місті Довіль, яким і надихалась креативна директорка Віржині Віар під час створення нової колекції. Також відомо, що засновниця бренду Коко Шанель саме там відкрила свій перший бутик.

@bazaarfrance

Le film d’introduction du défilé Chanel automne-hiver 2024-2025 avec #BradPitt et #PenelopeCruz ! #Chanel #tiktokfashion #pfw #parisfashionweek

♬ son original - Harper’s Bazaar France

Режисерами вдалої реклами був голландсько-американський дует фешн-фотографів Інез ван Ламсвеєрде та Вінуд Матадін. Романтичний ролик відкрив нещодавній показ на Паризькому тижні моди і закохав практично кожного у нову колекцію бренду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CHANEL (@chanelofficial)

Раніше Пенелопа Крус підкорила підписників розкутим образом.

Також зірка "Сутінків" захворіла стилем дружини Каньє Веста.

Бред Пітт
мода
реклама
актори
Chanel
Пенелопа Крус

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