Кохання з присмаком CHANEL — Пенелопа Крус знялась у рекламі разом з Бредом Піттом
Голлівудські актори Бред Пітт і Пенелопа Крус знялись у новій рекламній кампанії для CHANEL. Вони закохались за мотивами фільму французького режисера Клода Лелуша.
Рекламну компанію виклали в YouTube.
Бред Пітт і Пенелопа Крус відтворили культовий фільм "Чоловік і жінка"
Вперше в історії актори Бред Пітт і Пенелопа Крус з'явились разом на екрані. Вони зіграли закоханих для рекламного ролику бренду CHANEL. У сюжеті вони повторюють історію оскароносного фільму французького режисера Клода Лелуша — "Чоловік і жінка".
Цю картину вибрали не випадково. Події відбуваються у місті Довіль, яким і надихалась креативна директорка Віржині Віар під час створення нової колекції. Також відомо, що засновниця бренду Коко Шанель саме там відкрила свій перший бутик.
@bazaarfrance
Le film d’introduction du défilé Chanel automne-hiver 2024-2025 avec #BradPitt et #PenelopeCruz ! #Chanel #tiktokfashion #pfw #parisfashionweek♬ son original - Harper’s Bazaar France
Режисерами вдалої реклами був голландсько-американський дует фешн-фотографів Інез ван Ламсвеєрде та Вінуд Матадін. Романтичний ролик відкрив нещодавній показ на Паризькому тижні моди і закохав практично кожного у нову колекцію бренду.
Раніше Пенелопа Крус підкорила підписників розкутим образом.
Також зірка "Сутінків" захворіла стилем дружини Каньє Веста.
Читайте Новини.LIVE!