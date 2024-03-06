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Любовь с привкусом CHANEL — Пенелопа Крус снялась в рекламе вместе с Брэдом Питтом

6 марта 2024 22:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Любовь с привкусом CHANEL — Пенелопа Крус снялась в рекламе вместе с Брэдом Питтом
Брэд Питт и Пенелопа Крус. Фото: стоп-кадр рекламы CHANEL
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Голливудские актеры Брэд Питт и Пенелопа Крус снялись в новой рекламной компании для CHANEL. Они влюбились по мотивам фильма французского режиссера Клода Лелуша.

Рекламную компанию выложили в YouTube.

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Впервые в истории актеры Брэд Питт и Пенелопа Крус появились вместе на экране. Они сыграли влюбленных для рекламного ролика бренда Chanel. В сюжете они повторяют историю оскароносного фильма французского режиссера Клода Лелуша — "Мужчина и женщина".

Эту картину выбрали не случайно. События происходят в городе Довиль, которым и вдохновлялась креативная директор Виржини Виар во время создания новой коллекции. Также известно, что основательница бренда Коко Шанель именно там открыла свой первый бутик.

@bazaarfrance

Le film d'introduction du défilé Chanel automne-hiver 2024-2025 avec #BradPitt et #PenelopeCruz ! #Chanel #tiktokfashion #pfw #parisfashionweek

♬ son original - Harper's Bazaar France

Режиссерами удачной рекламы были голландско-американский дуэт фэшн-фотографов Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин. Романтический ролик открыл недавний показ на Парижской неделе моды и влюбил практически каждого в новую коллекцию бренда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by CHANEL (@chanelofficial)

Ранее Пенелопа Крус покорила подписчиков раскрепощенным образом.

Также звезда "Сумерек" заболела стилем жены Канье Веста.

Брэд Питт
мода
реклама
актеры
Chanel
Пенелопа Крус

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