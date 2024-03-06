Любовь с привкусом CHANEL — Пенелопа Крус снялась в рекламе вместе с Брэдом Питтом
Голливудские актеры Брэд Питт и Пенелопа Крус снялись в новой рекламной компании для CHANEL. Они влюбились по мотивам фильма французского режиссера Клода Лелуша.
Рекламную компанию выложили в YouTube.
Брэд Питт и Пенелопа Крус воспроизвели культовый фильм "Мужчина и женщина"
Впервые в истории актеры Брэд Питт и Пенелопа Крус появились вместе на экране. Они сыграли влюбленных для рекламного ролика бренда Chanel. В сюжете они повторяют историю оскароносного фильма французского режиссера Клода Лелуша — "Мужчина и женщина".
Эту картину выбрали не случайно. События происходят в городе Довиль, которым и вдохновлялась креативная директор Виржини Виар во время создания новой коллекции. Также известно, что основательница бренда Коко Шанель именно там открыла свой первый бутик.
@bazaarfrance
Le film d'introduction du défilé Chanel automne-hiver 2024-2025 avec #BradPitt et #PenelopeCruz ! #Chanel #tiktokfashion #pfw #parisfashionweek♬ son original - Harper's Bazaar France
Режиссерами удачной рекламы были голландско-американский дуэт фэшн-фотографов Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин. Романтический ролик открыл недавний показ на Парижской неделе моды и влюбил практически каждого в новую коллекцию бренда.
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