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Обнаженная и без макияжа — Памела Андерсон поразила откровенными фото для глянца

7 марта 2024 18:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Обнаженная и без макияжа — Памела Андерсон поразила откровенными фото для глянца
Американская актриса Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американская актриса и модель Памела Андерсон показала свою красоту в фотосессии для модного глянца CR Fashion Book. Актриса призналась, что только сейчас начинает по-настоящему чувствовать любовь к себе.

Новые фото и интервью звезды появились в CR Fashion Book.

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Обнаженная Памела Андерсон снялась для глянца

Главная героиня "Спасателей Малибу" призывает женщин не бояться старости и не скрывать за множеством косметики свое лицо. 56-летняя звезда не скрывает свое тело и пропагандирует любовь к себе.

Памела Андерсон
Американская актриса Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/

Модель показала на себе комбинезон бежевого цвета, имитирующего голое тело. Большие золотые пайетти придали образу изысканности.

Андерсон также примеряла блестящую накидку полностью усеянную серебристыми пайетками.

Памела Андерсон
Американская актриса Памела Андерсон. Фото: instagram.com/crfashionbook/

В другом образе звездная модель надела черное платье-пиджак и массивный головной убор, который добавил интересную изюминку к образу и сделал звезду хрупкой.

Памела андерсон
Американская актриса Памела Андерсон. Фото: instagram.com/crfashionbook/

На еще одном фото модель появилась в телесном комбинезоне, и кажется, что ее тело украшали только одетые на шею и руки украшения.

Памела Андерсон
Американская актриса Памела Андерсон. Фото: instagram.com/crfashionbook/

"Это как будто я влюбилась в камеру. Там точно была история любви. Я не знаю, что это было. Возможно, это была любовь к себе. Это могла быть влюбленность в фотографа. Были моменты, когда я чувствовала себя очень уязвимой, не стыд" язвительной, но открытой. Это то, что мне нравится делать. Это имеет смысл", — поделилась Андерсон мыслями о фотосессии.

Напомним, мы ранее писали о том, что Ким Кардашьян продемонстрировала новый откровенный образ в меху. Также голливудские актеры Брэд Питт и Пенелопа Крус снялись в новой рекламной кампании для CHANEL.

природа
мода
шоу-бизнес
зарубежные звезды
актриса
фотосессия
"Спасатели Малибу"
Памела Андерсон

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