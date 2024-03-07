Обнаженная и без макияжа — Памела Андерсон поразила откровенными фото для глянца

Американская актриса Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/

Американская актриса и модель Памела Андерсон показала свою красоту в фотосессии для модного глянца CR Fashion Book. Актриса призналась, что только сейчас начинает по-настоящему чувствовать любовь к себе.

Новые фото и интервью звезды появились в CR Fashion Book.

Читайте также:

Обнаженная Памела Андерсон снялась для глянца

Главная героиня "Спасателей Малибу" призывает женщин не бояться старости и не скрывать за множеством косметики свое лицо. 56-летняя звезда не скрывает свое тело и пропагандирует любовь к себе.

Американская актриса Памела Андерсон. Фото: instagram.com/pamelaanderson/

Модель показала на себе комбинезон бежевого цвета, имитирующего голое тело. Большие золотые пайетти придали образу изысканности.

Андерсон также примеряла блестящую накидку полностью усеянную серебристыми пайетками.

Американская актриса Памела Андерсон. Фото: instagram.com/crfashionbook/

В другом образе звездная модель надела черное платье-пиджак и массивный головной убор, который добавил интересную изюминку к образу и сделал звезду хрупкой.

Американская актриса Памела Андерсон. Фото: instagram.com/crfashionbook/

На еще одном фото модель появилась в телесном комбинезоне, и кажется, что ее тело украшали только одетые на шею и руки украшения.

Американская актриса Памела Андерсон. Фото: instagram.com/crfashionbook/

"Это как будто я влюбилась в камеру. Там точно была история любви. Я не знаю, что это было. Возможно, это была любовь к себе. Это могла быть влюбленность в фотографа. Были моменты, когда я чувствовала себя очень уязвимой, не стыд" язвительной, но открытой. Это то, что мне нравится делать. Это имеет смысл", — поделилась Андерсон мыслями о фотосессии.

Напомним, мы ранее писали о том, что Ким Кардашьян продемонстрировала новый откровенный образ в меху. Также голливудские актеры Брэд Питт и Пенелопа Крус снялись в новой рекламной кампании для CHANEL.