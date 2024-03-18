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В обіймах красеня з тату — Ксенія Мішина оголила апетитні форми та заінтригувала новим коханим

18 березня 2024 20:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В обіймах красеня з тату — Ксенія Мішина оголила апетитні форми та заінтригувала новим коханим
Українська акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка і телеведуча Ксенія Мішина здивувала українців відвертими світлинами. Зірка з'явилась перед камерою оголеною та в обіймах чоловіка із великою кількістю татуювань на руці.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих знімках акторка без білизни позує перед об'єктивом камери у обіймах незнайомця. Зірка заінтригувала шанувальників та приховавши особистість чоловіка, натякнула на нове кохання.

Акторка опублікувала світлини, на яких видно лише підкачану чоловічу руку прикрашену татуюваннями, яка ніжно обіймає її оголені форми.

"Головне — розквітати поруч з ним", — лаконічно підписала фото Мішина.

Українці сподіваються самостійно дізнатись ім'я обранця Ксенії Мішиної

Користувачі соцмереж вже намагаються з'ясувати, з ким акторка закрутила новий роман та захоплюються її привабливими формами.

"Цікаво за скільки часу знайдуть по тату цього чоловіка?Фото підпал".

"Пошук підписниками людини за татуюваннями - detected".

"За добу по тату та браслету знайдуть цього чоловіка Х".

"Хто він не відомо, але цій руці вже заздрять".

В обіймах красеня з тату — Ксенія Мішина оголила апетитні форми та заінтригувала новим коханим - фото 1
Коментарі під публікацією Ксенії Мішиної. Фото: скриншот Instagram

Раніше Мішина шокувала зізнанням про вчителя, який роздягав її у середній школі. Також акторка показала струнку фігуру у прозорому боді.

Ксенія Мішина
відносини
шоу-бізнес
українські зірки
фотосесія
кохання
стиль

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