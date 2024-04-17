Певица Анна Тринчер показала горячие кадры со съемок нового клипа

Украинцы открыли Анне Тринчер глаза на парня из ее нового клипа
Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер поделилась горячими кадрами. Артистка показала снимки со съемок клипа на новую песню, на которых она предстала в достаточно откровенном виде с молодым загадочным парнем.
Соответствующие фотографии Анна Тринчер обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.
Фото Анны Тринчер со съемок клипа
Украинская исполнительница показала фотографии со съемок клипа на новую композицию "Бар за баром". На снимках Анна Тринчер показала себя в коротком серебристом платье, которое подчеркивало ее пышные формы и стройное тело.
На снимках девушку можно увидеть с молодым загадочным красавцем, который снимался вместе с ней в этом клипе. К тому же, Анна поделилась успехами ее нового клипа, отметив, сколько он уже получил просмотров и комментариев от зрителей.
Реакция сети на снимки Анны Тринчер
Просмотрев фотографии украинской артистки из нового клипа, подписчики не смогли промолчать и начали комментировать их. Некоторые начали писать комплименты в адрес Ани, а кто-то начал негативно высказываться касательно парня в клипе.
- Ты заслуживаешь еще больших результатов, ты — молодец. Очень горячая мадам
- Поздравляю с премьерой, ты — самая лучшая, пусть Бог тебя оберегает. Мы тебя очень любим
- Песня классная, Аня классная, а тот чувак все портит, ни по внешности не подходит, ни по энергетике, вызывает какие-то неприятные ощущения, вообще не вписывается в общую картину
- Такая красивая, но вот что, что возле тебя, — это дно, песня такая чувствительная, нежная, а в клипе эта шл*ха, фу
Новая песня Анны Тринчер
Недавно украинская певица представила новую песню под названием "Бар за баром", а позже на нее появился и клип. Видеоработа, где Аня появилась в горячем образе с загадочным парнем, всего за один день получила более 300 тысяч просмотров.
"Пусть эта песня станет для вас той самой эмоциональной разгрузкой, сеансом у психолога и близкой подругой. Пусть вас поддержит, когда надо, помолчит вместе с вами или покричит за рулем автомобиля, уезжая по вечернему мосту… И, помните, боль — это мощная ресурс, и только вам решать, как его использовать", — написала под клипом певица.
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