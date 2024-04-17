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Украинцы открыли Анне Тринчер глаза на парня из ее нового клипа

17 апреля 2024 16:59
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певица Анна Тринчер показала горячие кадры со съемок нового клипа
Украинская певица Анна Тринчер в клипе на новую песню "Бар за баром". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер поделилась горячими кадрами. Артистка показала снимки со съемок клипа на новую песню, на которых она предстала в достаточно откровенном виде с молодым загадочным парнем.

Соответствующие фотографии Анна Тринчер обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

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Фото Анны Тринчер со съемок клипа

Украинская исполнительница показала фотографии со съемок клипа на новую композицию "Бар за баром". На снимках Анна Тринчер показала себя в коротком серебристом платье, которое подчеркивало ее пышные формы и стройное тело.

Анна Тринчер с молодым красавцем в клипе
Анна Тринчер с молодым красавцем в клипе. Фото: Instagram Анны Тринчер
Анна Тринчер в новом клипе
Певица Анна Тринчер в новом клипе. Фото: Instagram Анны Тринчер

На снимках девушку можно увидеть с молодым загадочным красавцем, который снимался вместе с ней в этом клипе. К тому же, Анна поделилась успехами ее нового клипа, отметив, сколько он уже получил просмотров и комментариев от зрителей.

Публикация со страницы Анны Тринчер
Фото Анны Тринчер со съемок нового клипа. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на снимки Анны Тринчер

Просмотрев фотографии украинской артистки из нового клипа, подписчики не смогли промолчать и начали комментировать их. Некоторые начали писать комплименты в адрес Ани, а кто-то начал негативно высказываться касательно парня в клипе.

  • Ты заслуживаешь еще больших результатов, ты — молодец. Очень горячая мадам
  • Поздравляю с премьерой, ты — самая лучшая, пусть Бог тебя оберегает. Мы тебя очень любим
  • Песня классная, Аня классная, а тот чувак все портит, ни по внешности не подходит, ни по энергетике, вызывает какие-то неприятные ощущения, вообще не вписывается в общую картину
  • Такая красивая, но вот что, что возле тебя, — это дно, песня такая чувствительная, нежная, а в клипе эта шл*ха, фу
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Анны Тринчер

Недавно украинская певица представила новую песню под названием "Бар за баром", а позже на нее появился и клип. Видеоработа, где Аня появилась в горячем образе с загадочным парнем, всего за один день получила более 300 тысяч просмотров.

"Пусть эта песня станет для вас той самой эмоциональной разгрузкой, сеансом у психолога и близкой подругой. Пусть вас поддержит, когда надо, помолчит вместе с вами или покричит за рулем автомобиля, уезжая по вечернему мосту… И, помните, боль — это мощная ресурс, и только вам решать, как его использовать", — написала под клипом певица.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анна Тринчер внезапно сменила имидж.

Раньше мы рассказывали о том, что молодая артистка Анна Тринчер показала невероятные кадры из Бали.

Также мы сообщали о том, что певица и блогер Анна Тринчер призналась, когда купила первую квартиру.

Instagram
Анна Тринчер
шоу-бизнес
украинские звезды

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