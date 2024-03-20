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Анна Трінчер раптово змінила імідж — відео

20 березня 2024 17:09
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співачка Анна Трінчер вирішила змінити імідж — що стало причиною
Українська співачка Анна Трінчер на благодійному чемпіонаті з бальних танців у Києві. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська виконавиця, акторка і блогерка Анна Трінчер вирішила змінити свій імідж. Популярна артистка, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним, показала себе з іншим кольором волосся і поділилася враженнями від перевтілення.

Відповідне відео Анна Трінчер оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Новий імідж Анни Трінчер

Українська артистка раптово вирішила змінити свій імідж, тому записалася на перевтілення до салону краси. Дівчина зняла відео, на якому можна побачити весь процес фарбування і стрижки. До того ж, Анна Трінчер продемонструвала і свої емоції від зміни зачіски.

Анна Тринчер
Співачка Анна Трінчер на фотосесії. Фото: Instagram Анни Трінчер

Молода виконавиця перефарбувала свої рожеві пасма у світлі, а саме волосся трошки зробила темнішим. Також, як каже сама Анна, її ще й підстригли, тому вона залишилася дуже задоволеною. Що стало причиною таких різких змін, невідомо, можливо, на неї так вплинуло розлучення.

"Дуже хотілось змін, рожеве волосся вже не відчувалось мною, тож вирішила втілити дуже давню мрію і зробити білі пасма!и Саме рожеве висвітлене волосся було дуже пошкоджене і половина відпала, тому їм треба час відпочити і підлікуватись! А ще мене підстригли і затонували в темніший відтінок… Задоволена кішка! Як вам?" — звернулася до своїх фоловерів Анна Трінчер.

Публікація зі сторінки Анни Трінчер
Співачка Анна Трінчер у салоні краси. Фото: скриншот з Instagram

Реакція фоловерів на новий образ Анни Трінчер

Побачивши таке перевтілення, підписники української співачки не залишилися осторонь і почали коментувати її відео. Зокрема, дехто написав компліменти на адресу Трінчер, а хтось навіть побачив, що майстер, який фарбував її, дуже схожий на її колишнього Волошина.

  • Ваууу, ти така інша стала і доросліша, це волосся — це космос, і ця стрижка тобі дуже личить
  • Ви — єдина, кому пасували рожеві прядки. Але Ви така гарна, що Вам пасує все. І таки майстер схожий на Волошина
  • Це просто бомба. Якби ти брала участь у "Міс Всесвіт", то перше місце гарантовано
  • Це ж як треба довести дівчинку, щоб вона так змінилась і полюбила себе — таку сміливу, дорослу та прекрасну
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Анна Трінчер на Балі

Нещодавно на сторінці Анни Трінчер з’явилися кадри, які вона зробила, коли ще була на Балі. На відео можна побачити співачку в неймовірно гарній довгій сукні білого кольору, яка підкреслювала її струнку фігуру. 

Українська артистка показала себе на пляжі, де можна побачити неймовірний вид на задньому фоні. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Анна Трінчер вперше розповіла, як вона сплагіатила подкаст. 

Раніше ми розповідали про те, що артистка Анна Трінчер похизувалася своїм тілом у купальнику. 

Також ми повідомляли про те, що співачка і блогерка Анна Трінчер зізналася, коли вона придбала собі першу квартиру.

Олександр Волошин
Анна Трінчер
шоу-бізнес
українські зірки

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