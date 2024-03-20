Певица Анна Тринчер решила сменить имидж — что стало причиной

Украинская певица Анна Тринчер на благотворительном чемпионате по бальным танцам в Киеве. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница, актриса и блогер Анна Тринчер решила сменить свой имидж. Популярная артистка, которая недавно рассталась со своим мужем, блогером Александром Волошиным, показала себя с другим цветом волос и поделилась впечатлениями от перевоплощения.

Соответствующее видео Анна Тринчер обнародовала на своей странице в Instagram.

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Новый имидж Анны Тринчер

Украинская артистка внезапно решила сменить свой имидж, поэтому записалась на перевоплощение в салон красоты. Девушка сняла видео, на котором можно увидеть весь процесс покраски и стрижки. К тому же, Анна Тринчер продемонстрировала и свои эмоции от смены прически.

Певица Анна Тринчер на фотосессии. Фото: Instagram Анны Тринчер

Молодая исполнительница перекрасила свои розовые пряди в светлые, а сами волосы немного сделала темнее. Также, как говорит сама Анна, ее еще подстригли, поэтому она осталась очень довольной. Что стало причиной столь резких изменений, неизвестно, возможно, на нее так повлиял развод.

"Очень хотелось перемен, розовые волосы уже не ощущались мной, поэтому решила воплотить очень давнюю мечту и сделать белые пряди! И самые розовые волосы были очень повреждены и половина отпала, поэтому им нужно время отдохнуть и подлечиться! А еще меня подстригли и затонировали в более темный оттенок… Довольная кошка! Как вам?" — обратилась к своим фолловерам Анна Тринчер.

Певица Анна Тринчер в салоне красоты. Фото: скриншот из Instagram

Реакция фолловеров на новый образ Анны Тринчер

Увидев такое перевоплощение, подписчики украинской певицы не остались в стороне и начали комментировать ее видео. В частности, некоторые написали комплименты в адрес Тринчер, а кто-то даже увидел, что красивший ее мастер очень похож на ее бывшего Волошина.

Ваууу, ты такая другая стала и взрослее, эти волосы — это космос, и эта стрижка тебе очень идет

Вы — единственная, кому шли розовые прядки. Но Вы такая красивая, что Вам идет все. И таки мастер похож на Волошина

Это просто бомба. Если бы ты участвовала в "Мисс Вселенная", то первое место гарантировано

Это как надо довести девочку, чтобы она так изменилась и полюбила себя — такую смелую, взрослую и прекрасную

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Анна Тринчер на Бали

Недавно на странице Анны Тринчер появились кадры, которые она сделала, когда была на Бали. На видео можно увидеть певицу в невероятно красивом длинном платье белого цвета, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

Украинская артистка показала себя на пляже, где можно увидеть невероятный вид на заднем фоне.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анна Тринчер впервые рассказала, как она сплагиатила подкаст.

Раньше мы рассказывали о том, что артистка Анна Тринчер похвасталась своим телом в купальнике.

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