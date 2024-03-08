У залізному ошийнику — Зендея вразила образом з архівної колекції

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons

Ікона стилю Зендея вразила публіку на церемонії Essence Black Women. Вона вдягла сексуально-залізний образ від Jean Paul Gaultier.

Світлини з'явились в instagram.

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Зірка "Дюни" не може прожити ні дня, щоб не зачарувати публіку своїм стилем. На церемонію вручення нагород Essence Black Women, на якій вшановували внесок темношкірих жінок у мистецтво, вона прийшла в образі від бренду Jean Paul Gaultier з колекції весна-літо 2020.

Колекція Jean Paul Gaultier SS’20. Фото: instagram.com/jeanpaulgaultier/

Креативний лук підібрав незмінний стиліст і друг зірки — Лоу Роуч. Зендея вдягла джинси-бойфренди з низьким посадженням і напівпрозорий сірий мереживний корсет.

Срібло — стало головним акцентом образу акторки. Воно прикрашало її шию, талію і руки. Під неординарний одяг зірка зробила нюдовий макіяж і ніжно підкрутила волосся.

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons

Стиліст Лоу Роуч і акторка Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons

Акторка Зендея з подружками-колегами. Фото: instagram.com/daya.icons

Раніше Зендея з'явилась на публіці у екслюзивній сукні.

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