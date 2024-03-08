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У залізному ошийнику — Зендея вразила образом з архівної колекції

8 березня 2024 21:27
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
У залізному ошийнику — Зендея вразила образом з архівної колекції
Акторка Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Ікона стилю Зендея вразила публіку на церемонії Essence Black Women. Вона вдягла сексуально-залізний образ від Jean Paul Gaultier.

Світлини з'явились в instagram.

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Зірка "Дюни" не може прожити ні дня, щоб не зачарувати публіку своїм стилем. На церемонію вручення нагород Essence Black Women, на якій вшановували внесок темношкірих жінок у мистецтво, вона прийшла в образі від бренду Jean Paul Gaultier з колекції весна-літо 2020.

Колекція Jean Paul Gaultier SS’20. Фото: instagram.com/jeanpaulgaultier/
Колекція Jean Paul Gaultier SS’20. Фото: instagram.com/jeanpaulgaultier/

Креативний лук підібрав незмінний стиліст і друг зірки — Лоу Роуч. Зендея вдягла джинси-бойфренди з низьким посадженням і напівпрозорий сірий мереживний корсет. 

Срібло — стало головним акцентом образу акторки. Воно прикрашало її шию, талію і руки. Під неординарний одяг зірка зробила нюдовий макіяж і ніжно підкрутила волосся. 

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Акторка Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Акторка Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Акторка Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Акторка Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Стиліст Лоу Роуч і акторка Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Акторка Зендея з подружками-колегами. Фото: instagram.com/daya.icons
Акторка Зендея з подружками-колегами. Фото: instagram.com/daya.icons

Раніше Зендея з'явилась на публіці у екслюзивній сукні.

Також Памела Андерсон знову відмовилась від макіяжу у новій зйомці.

мода
актори
закордонні зірки
Дизайн
Зендея

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