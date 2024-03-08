У залізному ошийнику — Зендея вразила образом з архівної колекції
Ікона стилю Зендея вразила публіку на церемонії Essence Black Women. Вона вдягла сексуально-залізний образ від Jean Paul Gaultier.
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Зендея приміряла залізо і тісний корсет
Зірка "Дюни" не може прожити ні дня, щоб не зачарувати публіку своїм стилем. На церемонію вручення нагород Essence Black Women, на якій вшановували внесок темношкірих жінок у мистецтво, вона прийшла в образі від бренду Jean Paul Gaultier з колекції весна-літо 2020.
Креативний лук підібрав незмінний стиліст і друг зірки — Лоу Роуч. Зендея вдягла джинси-бойфренди з низьким посадженням і напівпрозорий сірий мереживний корсет.
Срібло — стало головним акцентом образу акторки. Воно прикрашало її шию, талію і руки. Під неординарний одяг зірка зробила нюдовий макіяж і ніжно підкрутила волосся.
Раніше Зендея з'явилась на публіці у екслюзивній сукні.
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