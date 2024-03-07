Залишила пустелю у минулому — Зендея вразила новим образом

Акторка Зендея. Фото: instagram.com/greencarpetfashionawards/

Популярна голлівудська акторка Зендея з'явилась у ніжному образі на премії Green Carpet Fashion Awards. Для цього заходу вона обрала сукню від Roberto Cavalli.

Світлини виклали в instagram.

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Акторка Зендея, яка зіграла легендарну роль фріменки Чані в "Дюні", відвідала "Оскар екологічної моди". На церемонію вручення премії Green Carpet Fashion Awards вона вдягла ретро-сукню. Її стиліст Лоу Роуч підібрав для неї модель від Roberto Cavalli із колекції весна-літо 2011.

Зендея. Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Це сукня особлива своїм глибиком декольте, крокодиловим принтом і довгою торочкою. Зендея доповнила образ зачіскою з довгим волоссям, яка надавала ще більшої ніжності її образу.

Зірка не забула і про діаманти — вона вдягнула люксові браслети від Bvlgari, які сяяли дорогоцінними камінцями.

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