Залишила пустелю у минулому — Зендея вразила новим образом
Популярна голлівудська акторка Зендея з'явилась у ніжному образі на премії Green Carpet Fashion Awards. Для цього заходу вона обрала сукню від Roberto Cavalli.
Світлини виклали в instagram.
Зендея відкинула екстравагантні костюми і повернулась до романтики
Акторка Зендея, яка зіграла легендарну роль фріменки Чані в "Дюні", відвідала "Оскар екологічної моди". На церемонію вручення премії Green Carpet Fashion Awards вона вдягла ретро-сукню. Її стиліст Лоу Роуч підібрав для неї модель від Roberto Cavalli із колекції весна-літо 2011.
Це сукня особлива своїм глибиком декольте, крокодиловим принтом і довгою торочкою. Зендея доповнила образ зачіскою з довгим волоссям, яка надавала ще більшої ніжності її образу.
Зірка не забула і про діаманти — вона вдягнула люксові браслети від Bvlgari, які сяяли дорогоцінними камінцями.
Раніше Зендея перевтілилась у зірку "зоряних війн".
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