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Оставила пустыню в прошлом — Зендея поразила новым образом

7 марта 2024 23:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Оставила пустыню в прошлом — Зендея поразила новым образом
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/greencarpetfashionawards/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Популярная голливудская актриса Зендея предстала в нежном образе на премии Green Carpet Fashion Awards. Для этого мероприятия она выбрала платье от Roberto Cavalli. 

Фотографии выложили в instagram.

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Актриса Зендея, сыгравшая легендарную роль фрименки Чани в "Дюне", посетила "Оскар экологической моды". На церемонию вручения премии Green Carpet Fashion Awards она надела ретро платье. Ее стилист Лоу Роуч подобрал для нее модель от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2011 года.

Зендея. Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Зендея. Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Это платье особенное своим глубоким декольте, крокодиловым принтом и длинной торочкой. Зендея дополнила образ прической с длинными волосами, которая придала еще больше нежности ее образу.

Звезда не забыла и о бриллиантах — она надела люксовые браслеты от Bvlgari, которые сверкали драгоценными камнями.

Ранее Зендея превратилась в звезду "звездных войн".

Также Ким Кардашьян продолжает поражать своими пикатными формами.

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