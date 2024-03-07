Оставила пустыню в прошлом — Зендея поразила новым образом
Популярная голливудская актриса Зендея предстала в нежном образе на премии Green Carpet Fashion Awards. Для этого мероприятия она выбрала платье от Roberto Cavalli.
Фотографии выложили в instagram.
Зендея отбросила экстравагантные костюмы и вернулась к романтике
Актриса Зендея, сыгравшая легендарную роль фрименки Чани в "Дюне", посетила "Оскар экологической моды". На церемонию вручения премии Green Carpet Fashion Awards она надела ретро платье. Ее стилист Лоу Роуч подобрал для нее модель от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2011 года.
Это платье особенное своим глубоким декольте, крокодиловым принтом и длинной торочкой. Зендея дополнила образ прической с длинными волосами, которая придала еще больше нежности ее образу.
Звезда не забыла и о бриллиантах — она надела люксовые браслеты от Bvlgari, которые сверкали драгоценными камнями.
Ранее Зендея превратилась в звезду "звездных войн".
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