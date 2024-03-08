В железном ошейнике — Зендея поразила образом из архивной коллекции
Икона стиля Зендея впечатлила публику на церемонии Essence Black Women. Она надела сексуально-железный образ от Jean Paul Gaultier.
Фотографии появились в instagram.
Зендея примеряла железо и тесный корсет
Звезда "Дюны" не может прожить ни дня, чтобы не очаровать публику своим стилем. На церемонию вручения наград Essence Black Women, на которой чествовали вклад темнокожих женщин в искусство, она пришла в образе от бренда Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2020 года.
Креативный лук подобрал неизменный стилист и друг звезды Лоу Роуч. Зендея надела джинсы-бойфренды с низкой посадуой и полупрозрачный серый кружевной корсет.
Серебро — стало главным акцентом образа актрисы. Оно украшало ее шею, талию и руки. Под неординарную одежду звезда сделала нюдовый макияж и нежно подкрутила волосы.
Ранее Зендея появилась на публике в эксклюзивном платье.
Также Памела Андерсон снова отказалась от макияжа в новой съемке.
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