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В железном ошейнике — Зендея поразила образом из архивной коллекции

8 марта 2024 21:27
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
В железном ошейнике — Зендея поразила образом из архивной коллекции
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Икона стиля Зендея впечатлила публику на церемонии Essence Black Women. Она надела сексуально-железный образ от Jean Paul Gaultier.

Фотографии появились в instagram.

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Звезда "Дюны" не может прожить ни дня, чтобы не очаровать публику своим стилем. На церемонию вручения наград Essence Black Women, на которой чествовали вклад темнокожих женщин в искусство, она пришла в образе от бренда Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2020 года.

Коллекция Jean Paul Gaultier SS’20. Фото: instagram.com/jeanpaulgaultier/
Коллекция Jean Paul Gaultier SS'20. Фото: instagram.com/jeanpaulgaultier/

Креативный лук подобрал неизменный стилист и друг звезды Лоу Роуч. Зендея надела джинсы-бойфренды с низкой посадуой и полупрозрачный серый кружевной корсет.

Серебро — стало главным акцентом образа актрисы. Оно украшало ее шею, талию и руки. Под неординарную одежду звезда сделала нюдовый макияж и нежно подкрутила волосы.

Актриса Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Актриса Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Стилист Лоу Роуч и актриса Зендея. Фото: instagram.com/daya.icons
Актриса Зендея с подружками-коллегами. Фото: instagram.com/daya.icons
Актриса Зендея с подружками-коллегами. Фото: instagram.com/daya.icons

Ранее Зендея появилась на публике в эксклюзивном платье.

Также Памела Андерсон снова отказалась от макияжа в новой съемке.

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