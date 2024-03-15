У відомої супермоделі Крісті Брінклі виявили рак шкіри

Американська супермодель Крісті Брінклі. Фото: instagram.com/christiebrinkley/

Відома американська супермодель та акторка Крісті Брінклі розповіла про свій страшний недуг. Лікарі виявили у неї рак шкіри і вже провели операцію з видалення пухлини.

Цим вона поділилась в Instagram.

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На обличчі Крісті Брінклі виявили злоякісну пухлину

70-річна супермодель Крісті Брінклі шокувала підписників зізнанням. Вона розповіла, що в неї на обличчі виявили "базальноклітинну карциному" — злоякісну пухлину, що походить з базальних клітин дерми, вирізняється повільним ростом та нездатністю утворювати метастази.

Американська супермодель Крісті Брінклі після операції. Фото: instagram.com/christiebrinkley/

Зірка показала, який вигляда вона має після операції і закликала своїх прихильників дбати про себе — а саме захищати свою шкіру від шкідливого впливу сонця.

"Хороша новина для мене в тому, що ми виявили базальноклітинну карциному на ранній стадії. І у мене були чудові лікарі, які видалили рак і зашили мене до досконалості, як Dior от кутюр. Хороша новина для вас полягає в тому, що всього цього можна уникнути, якщо старанно користуватися сонцезахисними засобами! Я трохи запізно стала серйозною, тож тепер я наношу крем із сонцезахисним фактором SPF 30, повторно наносячи його за потреби, одягаю довгі рукави та крислатий капелюх. І робити регулярні повні огляди тіла — це обовʼязково!" – написала Брінклі.

Супермодель виявила свою хворобу випадково. Вона прийшла разом з донькою на обстеження, щоб підтримати її, і запитала лікаря про пляму на своєму обличчі.

"Лікар розглядав кожну веснянку за допомогою лупи... Це була не моя зустріч, тому я не збиралася нічого говорити, але в самому кінці я попросила, щоб він подивився на маленьку крихітну крапку, яку я відчувала, коли наносила свій тональний крем. Він подивився і відразу зрозумів, що потрібна біопсія! Він зробив це там і одразу! Тож випробуйте свою удачу, записавшись на огляд сьогодні", — закликала Крісті.

Нагадаємо, раніше акторка з франшизи "Люди Ікс" зізналась, як боролась з онкологією грудей. Також повідомлялося, що американська співачка Кет Дженіс померла і заповіла всі свої пісні маленькому сину.