Присвятила останню пісню своєму сину — співачка Кет Дженіс померла від раку

Співачка Кет Дженіс. Фото: instagram.com/cat.janice/

Співачка Кет Дженіс, пісня якої завірусилась нещодавно у соцмережах, померла. Вона заповіла всі свої треки сину.

Про це повідомив брат артистки в її instagram.

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Співачка хворіла на онкологію і померла 28 лютого у себе вдома. Її брат запевнив, що останні місяці її життя були щасливими.

"Сьогодні вранці, з дому дитинства, в оточенні своєї люблячої родини, Кетрін мирно увійшла у світло й любов свого небесного Творця. Ми безмежно вдячні за те, що Кет та наша родина отримали протягом останніх кількох місяців. Це було б неможливим без всіх вас", — зазначили у дописі.

Також брат артистки буде продовжувати вести її соцмережі, щоб викласти дещо, що не встигла сама Кет.

Вона стала особливо популярною після того, як у сучні випустила життєрадісний хіт Dance You Outta My Head і передала права на неї своєму 7-річному сину Лорену. Ця історія завірусилась в інтернеті і люди почали масово слухати музику співачки. На YouTube його вмикали майже два мільйони разів, а у TikTok під трек зняли 2,4 мільйони відео.

Після смерті артистки всі інші права на її пісні також отримав син, проте до його повноліття відповідальний за творчість Кет її брат Вільям.

Зірка захворіла на саркому у 2022 році. Тоді її оперували, призначали хімієтерапію, проте її організм не витримав цю боротьбу.

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