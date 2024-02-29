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Присвятила останню пісню своєму сину — співачка Кет Дженіс померла від раку

29 лютого 2024 22:47
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Присвятила останню пісню своєму сину — співачка Кет Дженіс померла від раку
Співачка Кет Дженіс. Фото: instagram.com/cat.janice/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Кет Дженіс, пісня якої завірусилась нещодавно у соцмережах, померла. Вона заповіла всі свої треки сину.

Про це повідомив брат артистки в її instagram.

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Співачка хворіла на онкологію і померла 28 лютого у себе вдома. Її брат запевнив, що останні місяці її життя були щасливими.

"Сьогодні вранці, з дому дитинства, в оточенні своєї люблячої родини, Кетрін мирно увійшла у світло й любов свого небесного Творця. Ми безмежно вдячні за те, що Кет та наша родина отримали протягом останніх кількох місяців. Це було б неможливим без всіх вас", — зазначили у дописі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Також брат артистки буде продовжувати вести її соцмережі, щоб викласти дещо, що не встигла сама Кет.

Вона стала особливо популярною після того, як у сучні випустила життєрадісний хіт Dance You Outta My Head і передала права на неї своєму 7-річному сину Лорену. Ця історія завірусилась в інтернеті і люди почали масово слухати музику співачки. На YouTube його вмикали майже два мільйони разів, а у TikTok під трек зняли 2,4 мільйони відео.

Після смерті артистки всі інші права на її пісні також отримав син, проте до його повноліття відповідальний за творчість Кет її брат Вільям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cat Janice (@cat.janice)

Зірка захворіла на саркому у 2022 році. Тоді її оперували, призначали хімієтерапію, проте її організм не витримав цю боротьбу.

Раніше Литва оголосила підозрюваних у вбивстві відомого режисера у Маріуполі.

Також супермодель Жизель Бюдхен втратила свою любу маму.

смерть
хвороба
закордонні зірки
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співачка
онкологія

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