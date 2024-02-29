Бойовиків "ДНР" підозрюють у вбивстві литовського режисера у Маріуполі

Режисер Мантас Кведаравічюс. Фото: Delfi

Литовська прокуратура оголосила підозри трьом бойовикам так званого "ДНР". Їх підозрюють у вбивстві литовського режисера Мантаса Кведаравічюса в Маріуполі.

Про повідомила генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене і генпрокурор України Андрій Костін на пресконференції.

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Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене повідомила, що трьох військових з угруповання "ДНР" визнали підозрюваними у вбивстві литовського режисера.

"Ця справа є знаковою, оскільки трьох проросійських бойовиків підозрюють у вбивстві громадянина Литви, цивільного, який не брав участі у бойових діях. Нелюдські тортури, які включали побиття, поранення, переломи кісток та імітацію розстрілу, призвели до смерті цього чоловіка", — сказав генпрокурор України Андрій Костін.

Також він вважає, що проросійські бойовики не уникнуть правосуддя.

Що сталося у Маріуполі

Кінорежисера Мантаса Кведаравічюса взяли в полон і вбили російські військові 3 квітня 2022 року в Маріуполі. Він знімав там документальний фільм.

Митець вже раніше фільмував це місто і тоді вийшла стрічка — "Маріуполіс". Ця картина розповідає про війну на Донбасі під час подій АТО та ОСС і поєднується з темою мистецтва.

Друга частина, яка присвячена саме окупації міста після початку повномасштабного вторгнення, також вийшла на великі екрани. Щоправда, вже після смерті Кведаравічюса. Фільм змонтувати його друзі та колеги з врятованих фрагментів відео.

Проєкт здобув відзнаку "Золоте око" на Каннському кінофестивалі, а також Премію Європейської кіноакадемії, як найкращий європейський документальний фільм.

Раніше ми писали, що Алек Болдвін хоче прискорити судовий процес у справі про вбивство українки.

Нагадаємо, що "20 днів у Маріуполі" номінований на премію "Оскар".