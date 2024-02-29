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Бойовиків "ДНР" підозрюють у вбивстві литовського режисера у Маріуполі

29 лютого 2024 21:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Бойовиків "ДНР" підозрюють у вбивстві литовського режисера у Маріуполі
Режисер Мантас Кведаравічюс. Фото: Delfi
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Литовська прокуратура оголосила підозри трьом бойовикам так званого "ДНР". Їх підозрюють у вбивстві литовського режисера Мантаса Кведаравічюса в Маріуполі.

Про повідомила генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене і генпрокурор України Андрій Костін на пресконференції.

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Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене повідомила, що трьох військових з угруповання "ДНР" визнали підозрюваними у вбивстві литовського режисера. 

"Ця справа є знаковою, оскільки трьох проросійських бойовиків підозрюють у вбивстві громадянина Литви, цивільного, який не брав участі у бойових діях. Нелюдські тортури, які включали побиття, поранення, переломи кісток та імітацію розстрілу, призвели до смерті цього чоловіка", — сказав генпрокурор України Андрій Костін.

Також він вважає, що проросійські бойовики не уникнуть правосуддя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cinema Akil (@cinemaakil)

Що сталося у Маріуполі 

Кінорежисера Мантаса Кведаравічюса взяли в полон і вбили російські військові 3 квітня 2022 року в Маріуполі. Він знімав там документальний фільм.

Митець вже раніше фільмував це місто і тоді вийшла стрічка — "Маріуполіс". Ця картина розповідає про війну на Донбасі під час подій АТО та ОСС і поєднується з темою мистецтва.

Друга частина, яка присвячена саме окупації міста після початку повномасштабного вторгнення, також вийшла на великі екрани. Щоправда, вже після смерті Кведаравічюса. Фільм змонтувати  його друзі та колеги з врятованих фрагментів відео.

Проєкт здобув відзнаку "Золоте око" на Каннському кінофестивалі, а також Премію Європейської кіноакадемії, як найкращий європейський документальний фільм.

Раніше  ми писали, що Алек Болдвін хоче прискорити судовий процес у справі про вбивство українки.

Нагадаємо, що "20 днів у Маріуполі" номінований на премію "Оскар".

ДНР
війна
Литва
вбивство
фільм
Маріуполь
росіяни

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