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Боевики "ДНР" подозреваются в убийстве литовского режиссера в Мариуполе

29 февраля 2024 21:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Боевики "ДНР" подозреваются в убийстве литовского режиссера в Мариуполе
Режиссер Мантас Кведаравичюс. Фото: Delfi
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Литовская прокуратура объявила подозрения трем боевикам так называемого "ДНР". Их подозревают в убийстве литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе.

Об этом сообщила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене и генпрокурор Украины Андрей Костин на пресс-конференции.

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Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене сообщила, что троих военных из группировки "ДНР" признали подозреваемыми в убийстве литовского режиссера.

"Это дело является знаковым, поскольку троих пророссийских боевиков подозревают в убийстве гражданина Литвы, гражданского, не участвовавшего в боевых действиях. Бесчеловечные пытки, включавшие в себя избиения, ранения, переломы костей и имитацию расстрела, привели к смерти этого мужчины", — сказал генпрокурор Украины Андрей Костин.

Также он считает, что пророссийские боевики не уйдут от правосудия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Cinema Akil (@cinemaakil)

Что произошло в Мариуполе

Кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса пленили и убили российские военные 3 апреля 2022 года в Мариуполе. Он снимал документальный фильм.

Художник уже раньше документировал этот город и тогда вышла картина — "Мариуполис". Фильм повествует о войне на Донбассе во время событий АТО и ОСС.

Вторая часть, посвященная именно оккупации города после начала полномасштабного вторжения, также вышла на большие экраны. Правда, уже после смерти Кведаравичюса. Фильм смонтировать его друзья и коллеги из спасенных фрагментов видео.

Проект получил награду "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале, а также Премию Европейской киноакадемии как лучший европейский документальный фильм.

Ранее мы писали, что Алек Болдвин хочет ускорить судебный процесс по делу об убийстве украинки.

Напомним, что "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар".

ДНР
война
Литва
убийство
фильм
Мариуполь
россияне

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