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Посвятила последнюю песню своему сыну — певица Кэт Дженис умерла от рака

29 февраля 2024 22:47
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Посвятила последнюю песню своему сыну — певица Кэт Дженис умерла от рака
Певица Кэт Дженис. Фото: instagram.com/cat.janice/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певица Кэт Дженис, песня которой завирусилась недавно в соцсетях, скончалась. Она завещала все свои треки сыну.

Об этом сообщил брат артистки в ее instagram.

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Певица болела онкологией и умерла 28 февраля у себя дома. Ее брат заверил, что последние месяцы ее жизни были счастливы.

"Сегодня утром, из дома детства, в окружении своей любящей семьи, Кэтрин мирно вошла в свет и любовь своего небесного Творца. Мы безгранично благодарны за то, что Кэт и наша семья получили за последние несколько месяцев. Это было бы невозможным без всех вас", — отметили в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Cat Janice (@cat.janice)

Также брат артистки будет продолжать вести ее соцсети, чтобы выложить кое-что, что не успела сама Кэт.

Она стала особенно популярной после того, как в январе выпустила жизнерадостный хит Dance You Outta My Head и передала права на нее своему 7-летнему сыну Лорену. Эта история завирусилась в интернете, и люди начали массово слушать музыку певицы. На YouTube его включали почти два миллиона раз, а у TikTok под трек сняли 2,4 миллиона видео.

После смерти артистки все другие права на ее песни также получил сын, однако до его совершеннолетия ответственен за творчество Кэт ее брат Уильям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Cat Janice (@cat.janice)

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смерть
болезнь
зарубежные звезды
песня
певица
онкология

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